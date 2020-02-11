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Поврежденный мениск разрушает сустав

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— Во время матча травмировал левую ногу в области колена, — рассказывает 27-летний Вадим Коваленко из Черкасс. Дома прикладывал холодные компрессы, натирал мазью, стало лучше. Но после тренировок боль вернулась.

На ультразвуковом обследовании врачи обнаружили надорванный мениск. Направили к травматологу.

— Тот сказал, что надо оперировать, — говорит Коваленко. — Процедура длилась около двух часов. Десять дней после этого ходил со швами. Три недели нога была зафиксирована ортезом (устройство обеспечивает правильное положение суставов. — ГПУ).

Вадиму Коваленко пришлось разрабатывать сустав лечебной физкультурой. Через два месяца вернется в спорт.

- Мениск - это хрящ между большеберцовой и бедренной костями. Выполняет роль амортизатора и стабилизирует коленный сустав, — говорит 46-летний Юрий Бейкун, травматолог из Черкасс.

Разрывы случаются в результате физических нагрузок, когда во время максимального сгибания ноги прокручивается голень.

— Также бывают дегенеративные разрывы, — рассказывает травматолог. — С возрастом теряется эластичность хряща. Человек продолжает нагружать ноги. Мениск попадает между костями и разрывается. Часто бывает, когда человек выходит из транспорта, резко поворачивается в сторону, в колене ощущает хруст и боль. Если после этого не может разогнуть ногу — это первый симптом разрыва мениска.

Повреждения обнаруживают на рентгене и магнитно-резонансной томографии.

— На обследовании врач видит четкую картину, где именно разорван хрящ. Определяет, можно ли его сшить, или уже только удалять. На поврежденный хрящ накладывают шов — рубец.

Если не прооперировать, поврежденный мениск со временем будет разрушать сустав и приведет к артрозу.

— В месте разрыва будет набираться жидкость, тогда постоянно будет беспокоить боль, — говорит Бейкун.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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