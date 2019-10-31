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понедельник, 04 ноября 2019 07:45

После удаления желчного виноград едят без кожуры

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- Полгода живу без желчного пузыря. Месяц назад начало болеть в правом подреберье и спазмировать кишечник, - говорит Мария Кубрак, 56 лет, из поселка Березовка Волынской области. - Сдала анализ крови на печеночные пробы. Показал, что собралась желчь, которую организму некуда девать. Врач назначил желчегонные таблетки, чтобы сдвинуть ее с места.

- Постхолециститный синдром часто бывает после удаления желчного пузыря. Возникает, если пациенты после операции не соблюдали диету, - рассказывает 33-летний Алексей Вознюк, столичный гастроэнтеролог. - Организм не привык жить без этого органа и дальше вырабатывает слишком много желчи. Она разъедает стенки желудка. Если сделать все, как сказал врач, то организм приучится производить мало желчи. Для этого надо есть мелкими порциями теплую, протертую пищу.

Печень после удаления желчного пузыря по-прежнему производит желчь. Причем густую, которая застаивается в протоках. Чтобы этого не было, следует принимать препараты с урсодезоксихолевой кислотой. Они обволакивают слизистую и улучшают обменные процессы. Полезно пить щелочную минеральную воду, которая помогает оттоку желчи.

- Обычно врач назначает полстакана теплой минеральной воды за полчаса до еды. Пить медленно, маленькими глотками. Делают это курсами. После употребления воды в течение месяца стоит сделать перерыв на два месяца. Затем повторить курс.

Чтобы не возникал постхолециститный синдром, в первые полгода после удаления пузыря надо есть четыре-пять раз в день. Полезны овощные супы из моркови, цветной капусты, помидоров, овсяные и рисовые каши. Можно немного нежирной ветчины, докторской колбасы и неострые сорта сыра. Кушать вареную говядину, крольчатину, индейку или курицу, рыбу, паровые котлеты, белковый омлет. Полезны печеные тыква, морковь, картофель и яблоко. Виноград едят без кожуры. Полезен отвар из плодов шиповника. Запрещены супы с горохом, грибами, фасолью, щавелем и зажаркой.

- Если в течение двух лет после операции человек чувствует себя хорошо, можно постепенно переходить к привычному рациону. Но стоит забыть о жареных и копченых блюдах, мороженом, грибах, чесноке, луке, маринадах, тесте и креме. Ужинают за 3 часа до сна.

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Дата
04
ноября

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