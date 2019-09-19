После удаления полипов едят мороженое

— У моей 10-летней Даши настолько распухли полипы, что не было видно отверстия в горле. За год дочь четыре раза болела ангиной, — рассказывает Елена Мельник, 33 года, из Малина Житомирской области. — Не могла дышать, ходила с открытым ртом. От этого деформировалась челюсть и искривились зубы.

Врачи назначили Дарье гормональные капли на три месяца. Лечение не давало результата. Ребенка на осмотр повезли в Коростень. Там отправили на операцию. Перед ней взяли анализы крови и мочи. В день процедуры сделали наркоз и вырезали полипы за 20 минут. После операции запретили есть кислую и острую пищу. Только каши с нейтральным вкусом. Посоветовали мороженое, чтобы сузить сосуды горла. На следующий день ребенка выписали из больницы. Назначили спрей для заживления горла и нурофен при повышении температуры.

Полипы — новообразования в полости носа или его пазухах.

Они растут постепенно и незаметно, достигая размеров от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Так доходят до начала горла. Бывают у взрослых и детей. У последних болезнь протекает ярче поэтому и диагностируют быстрее. У взрослых проходит почти незаметно, переходя в хроническую форму.

— Длительное затрудненное дыхание при полипах может привести не только к изменению формы лица, но и к искривлению грудной клетки, — говорит столичный отоларинголог 45-летний Илья Волитновый. - Полипы без лечения настолько разрастаются, что затрагивают слуховую трубу. Тогда возникает отит и нарушение слуха.

Симптомы полипов - затруднение дыхания, насморк, головная боль. Человек быстро устает.

— Появляются полипы после инфекций или воспаления. Организм сопротивляется и увеличивается количество иммунных клеток. Разрастается слизистая оболочка. От ее избытка образуется полип. После разрастания сдавливает кровеносные сосуды, что нарушает снабжение клеток кровью.

Диагностирует недуг отоларинголог благодаря риноскопу.

— У меня уже есть целый список неработающего лечения. Его составлял после рассказов пациентов, которые приходили с запущенными полипами. Народными средствами только ухудшали состояние. Например, мазали полипы ватной палочкой с эфирным маслом чайного дерева. Он хоть и антибактериальный, но полип не выжжет. Только смоет микробы с его поверхности. Еще одно средство - вдыхание пара над чаем с мятой или листьями эвкалипта. Или смешать тертую черную редьку с медом или промывать солевым раствором. Надежнее полипы не лечить, а удалять. Это точно остановит их рост. Иначе появятся снова.