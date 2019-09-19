После удаления полипов едят мороженое

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 4536
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 7650
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 1989
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 423
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2925
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3375
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1413
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 369
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1269
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3267
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 144
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5220
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5256
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1719
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31347
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 сентября 2019
Просмотров: 387
Знищили бізнес
– А в якій сфері твої знайомі працюють? Бо ціни різні, – каже знайома рієлторка. Друзі зі столиці хочуть орендувати у Львові ...
понедельник, 23 сентября 2019 06:25

После удаления полипов едят мороженое

  Комментировать
 

— У моей 10-летней Даши настолько распухли полипы, что не было видно отверстия в горле. За год дочь четыре раза болела ангиной, — рассказывает Елена Мельник, 33 года, из Малина Житомирской области. — Не могла дышать, ходила с открытым ртом. От этого деформировалась челюсть и искривились зубы.

Врачи назначили Дарье гормональные капли на три месяца. Лечение не давало результата. Ребенка на осмотр повезли в Коростень. Там отправили на операцию. Перед ней взяли анализы крови и мочи. В день процедуры сделали наркоз и вырезали полипы за 20 минут. После операции запретили есть кислую и острую пищу. Только каши с нейтральным вкусом. Посоветовали мороженое, чтобы сузить сосуды горла. На следующий день ребенка выписали из больницы. Назначили спрей для заживления горла и нурофен при повышении температуры.

Полипы — новообразования в полости носа или его пазухах.

Они растут постепенно и незаметно, достигая размеров от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Так доходят до начала горла. Бывают у взрослых и детей. У последних болезнь протекает ярче поэтому и диагностируют быстрее. У взрослых проходит почти незаметно, переходя в хроническую форму.

— Длительное затрудненное дыхание при полипах может привести не только к изменению формы лица, но и к искривлению грудной клетки, — говорит столичный отоларинголог 45-летний Илья Волитновый. - Полипы без лечения настолько разрастаются, что затрагивают слуховую трубу. Тогда возникает отит и нарушение слуха.

Симптомы полипов - затруднение дыхания, насморк, головная боль. Человек быстро устает.

— Появляются полипы после инфекций или воспаления. Организм сопротивляется и увеличивается количество иммунных клеток. Разрастается слизистая оболочка. От ее избытка образуется полип. После разрастания сдавливает кровеносные сосуды, что нарушает снабжение клеток кровью.

Диагностирует недуг отоларинголог благодаря риноскопу.

— У меня уже есть целый список неработающего лечения. Его составлял после рассказов пациентов, которые приходили с запущенными полипами. Народными средствами только ухудшали состояние. Например, мазали полипы ватной палочкой с эфирным маслом чайного дерева. Он хоть и антибактериальный, но полип не выжжет. Только смоет микробы с его поверхности. Еще одно средство - вдыхание пара над чаем с мятой или листьями эвкалипта. Или смешать тертую черную редьку с медом или промывать солевым раствором. Надежнее полипы не лечить, а удалять. Это точно остановит их рост. Иначе появятся снова.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «После удаления полипов едят мороженое». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
сентября

Соломия Крушельницкая не захотела выступать из-за извержения Везувия

Анатолий Соловьяненко дружил с Джиной Лоллобриджидой

Самое читаемое
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
18
 Просмотров: 34272
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
16
 Просмотров: 31392
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
25
 Просмотров: 25569
Депутат от &quot;Слуги народа&quot; заявила, что украинские ценности &quot;не совпадают&quot; с европейскими
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими 4 Просмотров: 23733
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой Просмотров: 21295
Здоровье
Маски из крахмала омолаживают кожу
Маски из крахмала омолаживают кожу Просмотров: 18
Езда на велосипеде укрепляет кости
Езда на велосипеде укрепляет кости Просмотров: 477
В санатории "Медоборы" псориаз лечат голубой глиной
В санатории "Медоборы" псориаз лечат голубой глиной Просмотров: 180
Забыть об остеохондрозе можно благодаря методу врача Панчишина
Забыть об остеохондрозе можно благодаря методу врача Панчишина Просмотров: 63
Чрезмерное употребление арбуза вызывает воспаление почек
Чрезмерное употребление арбуза вызывает воспаление почек Просмотров: 270
Больше всего комментируют
7
Формула Штайнмайера" станет законопроектом - помічник президета
4
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими
3
Разгон активистов на Львовщине: в полиции прокомментировали ситуацию
3
Нардеп от "Слуги народа" планировал застолье во время заседания Верховной Рады
3
"Это все выдумки Путина": Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует
Голосов: 661
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua