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пятница, 02 августа 2019 05:05

После ортоплазмы исчезают отеки, проходит боль

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— Не стоит терпеть боль при артрозе, артрите, остеохондрозе, переломах, межпозвонковых грыжах, периартритах, замедленном сращении переломов костей, повреждениях связок и мышц. От всех этих болезней есть новейшая процедура — ортоплазма. Она облегчает жизнь людям, которые имеют заболевания опорно-двигательного аппарата, — говорит Сергей Петрик, руководитель лечебно-диагностического центра "Ортомед Просперитас" в Полтаве.

Процедура ортоплазми в "Ортомед Просперитас" длится полчаса. Разрешена с 16 лет. Для полноценного лечения необходим курс из трех-пяти инъекций с интервалом 3-10 дней. В сложных случаях надо пройти повторный курс. Специалист может назначить его через 8-10 месяцев.

— В сустав вводим плазму, выделенную из собственной крови человека. Она содержит большое количество тромбоцитов, которые заживляют ткани изнутри. Таким образом помогаем организму восстанавливаться, — добавляет Сергей Владимирович.

Ортоплазма полностью безопасна, не вызывает аллергии и побочных реакций, потому что не предусматривает использования медикаментов. Процедуру можно применять отдельно или в сочетании с ортопедической терапией. В обоих случаях пациенты чувствуют позитивный результат после первого сеанса.

В центре работают врачи высшей категории с большим опытом работы. Проводят ультразвуковую диагностику суставов, сосудов, мягких тканей, внутренних органов, общеклинические анализы, лечебный массаж, физпроцедуры.

Также принимает невропатолог. Лечит людей с остеохондрозом, сосудистыми заболеваниями головного мозга, головокружением, головной болью, болезнью Паркинсона. В кабинете ортопеда-травматолога предлагают лечение деформирующих остеоартрозов коленных и тазовых суставов.

Клиника "Ортомед Просперитас" в Полтаве расположена на ул. Олеся Гончара (бывшая Энгельса), 19А.

Тел.: 0(532) 58 03 08, 0(66) 285 25 48, 0(67) 186 55 70.

С услугами медзаведения можно ознакомиться:

www.ortomed-prosperitas.com.ua

Лиц. АЕ №197593 от 18.04.2013

Автор: Анна ЛАКИЗА
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