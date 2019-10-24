Полипы желчного перерождаются в рак

 
Ексклюзивы
1/5
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
2 Просмотров: 3951
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1629
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 6930
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1107
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6426
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 40797
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1170
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3393
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2349
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1107
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5715
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7623
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1881
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
27 октября 2019
Просмотров: 441
Чоловік з інтернету
Подруга Оксана знайшла чоловіка в інтернеті. Колєжанки змусили зареєструватися на сайті знайомств. Кажуть, нічого такому добру пропадати. І вона ...
понедельник, 28 октября 2019 05:00

Полипы желчного перерождаются в рак

  Комментировать

- В детстве были проблемы с поджелудочной, поэтому решила сходить на УЗИ брюшной полости. С поджелудочной оказалось все отлично, а вот в желчном нашли полипы. Никогда он не беспокоил, даже не знала, где точно находится, - рассказывает 29-летняя Дарина Хоменко из Кривого Рога.

Полипы желчного пузыря - доброкачественные образования на внутренней стенке органа. Возникают в результате разрастания его слизистой оболочки. Часто не имеют симптомов.

- Чаще всего полипы обнаруживают в ходе обследования. Сопровождаются эти болезни жалобами на чувство тяжести между ребрами, отрыжку и метеоризм, - говорит 46-летняя Татьяна Дубова, врач-гастроэнтеролог из Киева.

Полипов желчного есть несколько видов. Некоторые из них постепенно перерождаются в рак. Чаще всего так происходит с аденоматозными полипами. Злокачественными они становятся в четверти случаев.

- Проявляют новообразования на УЗИ. Если сомнения остаются, следует пройти томографию или эндоскопическое обследование. Ведь довольно часто то, что на УЗИ выглядит как полип, на самом деле холестериновим наростом.

Лечение полипа зависит от его размера и типа. Продолжает увеличиваться, насколько влияет на качество жизни человека.

- Желчный с полипами размером более 10 мм удаляют. Если этого не сделать, все быстро перетечет раком. Удаление проводится лапароскопически - устройством в форме трубки, которая вводится через проколы в животе.

После операции следует регулярно проходить обследование. Соблюдать диету. Есть только вареные или запеченные блюда. Количество насыщенных жиров необходимо ограничить.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полипы желчного перерождаются в рак». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
17
 Просмотров: 26325
Новые деньги: как выглядит настоящая банкнота 1000 грн
Новые деньги: как выглядит настоящая банкнота 1000 грн Просмотров: 24256
Киевлянка умерла страшной смертью на глазах у мужа
Киевлянка умерла страшной смертью на глазах у мужа
3
 1 Просмотров: 18090
Под Киевом похитили 30-летнего мужчину
Под Киевом похитили 30-летнего мужчину
3
 1 Просмотров: 12673
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
 5 Просмотров: 11962
Здоровье
Девушке грозил паралич от лишнего позвонка
Девушке грозил паралич от лишнего позвонка
Глаукома приводит к полной потере зрения
Глаукома приводит к полной потере зрения Просмотров: 162
Тонзиллит лечат не меньше 10 дней
Тонзиллит лечат не меньше 10 дней Просмотров: 162
Вирусную простуду не лечат антибиотиками
Вирусную простуду не лечат антибиотиками Просмотров: 54
Ивану Евтушенко пришили отрезанную руку
Ивану Евтушенко пришили отрезанную руку Просмотров: 459
Больше всего комментируют
32
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
6
Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами
5
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
4
Бразилия подтвердила переговоры о покупке самолетов Украиной
3
Сенцов отреагировал на скандал с Зеленским в Золотом
Голосов: 367
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua