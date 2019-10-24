Полипы желчного перерождаются в рак

- В детстве были проблемы с поджелудочной, поэтому решила сходить на УЗИ брюшной полости. С поджелудочной оказалось все отлично, а вот в желчном нашли полипы. Никогда он не беспокоил, даже не знала, где точно находится, - рассказывает 29-летняя Дарина Хоменко из Кривого Рога.

Полипы желчного пузыря - доброкачественные образования на внутренней стенке органа. Возникают в результате разрастания его слизистой оболочки. Часто не имеют симптомов.

- Чаще всего полипы обнаруживают в ходе обследования. Сопровождаются эти болезни жалобами на чувство тяжести между ребрами, отрыжку и метеоризм, - говорит 46-летняя Татьяна Дубова, врач-гастроэнтеролог из Киева.

Полипов желчного есть несколько видов. Некоторые из них постепенно перерождаются в рак. Чаще всего так происходит с аденоматозными полипами. Злокачественными они становятся в четверти случаев.

- Проявляют новообразования на УЗИ. Если сомнения остаются, следует пройти томографию или эндоскопическое обследование. Ведь довольно часто то, что на УЗИ выглядит как полип, на самом деле холестериновим наростом.

Лечение полипа зависит от его размера и типа. Продолжает увеличиваться, насколько влияет на качество жизни человека.

- Желчный с полипами размером более 10 мм удаляют. Если этого не сделать, все быстро перетечет раком. Удаление проводится лапароскопически - устройством в форме трубки, которая вводится через проколы в животе.

После операции следует регулярно проходить обследование. Соблюдать диету. Есть только вареные или запеченные блюда. Количество насыщенных жиров необходимо ограничить.