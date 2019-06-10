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вторник, 11 июня 2019 05:50

Пластырь от беременности действует неделю

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- Чтобы избежать нежелательной беременности, надо грамотно выбирать контрацептивы. Новинка - противозачаточный пластырь, он выделяет определенную дозу гормонов в кровь, — рассказывает Ангелина Босак, 44 года, гинеколог из Новограда-Волынского Житомирской области.

Это тонкий лейкопластырь размером 4х4 см. Выделяет гормоны, которые через кожу проникают в кровь. Они не дают яичникам вырабатывать яйцеклетки и изменяют слизь шейки матки, чтобы блокировала попадание сперматозоидов. Средство назначает врач.

Пластырь наклеивают на плечо, живот, ягодицу или лопатку. Действует неделю. Потом нужно цеплять новый. На 22-й день использования делают недельный перерыв.

Пластырь прикрепляют в первый день менструации.

— Надо четко запомнить день недели, когда впервые наклеили пластырь, и в дальнейшем менять его в этот день. Тогда степень надежности защиты от беременности составляет 99 процентов. Минусом средства является плохое прилипание. Пластырь может отпасть.

Контрацептивный пластырь не спасает от инфекций, передающихся половым путем.

— Для кормящих женщин это средство не подходит, потому что гормоны попадают в молоко. Для них самым удобным средством контрацепции является внутриматочная спираль, которую ставят на три года. Она недорогая и организм после нее быстро восстанавливается. Но ношение спирали повышает риск внематочной беременности и инфекций.

Спираль выглядит как медный дротик, обернутый вокруг эластичного стержня нейлоновыми нитками. Противопоказаны женщинам с пороками сердца, обильными менструациями, нарушениями свертывания крови.

Альтернативой спирали являются внутриматочные системы, которые можно ставить через шесть недель после родов. Это также спираль, но с гормональными капсулами. Действует пять лет. Через два месяца после удаления можно снова забеременеть.

— Также существует женский презерватив. Так называют колпачок из латекса, прикрывающий шейку матки и препятствующий проходу сперматозоидов. Его одевают перед половым актом. Вынуть можно через 6 часов.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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