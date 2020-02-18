Пантомакс усиливает сексуальное желание

У половины мужчин за 40 возникают проблемы с эрекцией. Каждый 10-й полностью теряет потенцию. Основные причины этого - психологическое истощение, употребление алкоголя и сопутствующие проблемы со здоровьем.

- Когда впервые не получилось в постели, подумал на переутомление, - го ворить 47-летний Андрей Куцик из Житомира. - Когда повторилось несколько раз - понял, что у меня серьезные проблемы. Начал искать решение. Брат успокоил, что с ним такое тоже случалось. Ему помог пантомакс.

Натуральное средство пантомакс разработано на основе женьшеня, красного корня и кедрового ореха. Средство естественным способом восстанавливает эрекцию, нормализует гормональный фон, устраняет воспалительные процессы предстательной железы.

- Составляющие быстро проникают в кровь и начинают действовать через полчаса, - говорит Алексей Кравченко, столичный фитоэксперт. - При приеме пантомакса у мужчин нормализуется работа сосудов и повышается потенция, усиливается сексуальное желание. Систематическое употребление средства решает проблему преждевременного семяизвержения. Часто мужчины становятся активные, как в юности.

Средство эффективно при психологической и физической импотенции. Курс длится месяц. Следует принимать по одному драже три раза в неделю. Средство не вызывает привыкания, не имеет побочных действий. Рекомендуется мужчинам любого возраста.

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