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вторник, 16 июля 2019 00:45

Ожоги опасно мазать маслом

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- Когда сын вылил на себя чашку чая, думала, у меня сердце станет. Вызвали "скорую", а она как начала ехать, я чуть было не поседела. И самим нечем доехать. Набрала быстро полную ванну холодной воды и положила Матвея туда, - рассказывает Майя Мельник, 36 лет, из Шепетовки Хмельницкой области. - Знаю, что надо на горячее приложить сразу холодное.

Вынула ребенка из воды и не вытирала. Вода стекла, обожженную руку и икру замотала марлевой повязкой, чтобы не попала инфекция. Вата, даже стерильная, для этого не подойдет. В больнице назначили мазь, которой надо лечить до снятия покраснения.

- Первое, что надо сделать, когда обожглись горячим - подержать в холодной воде. Но не под струей, а просто в миске. Это снимет боль и уменьшит пузырь, - рассказывает Игорь Мысливый, 40 лет, столичный дерматолог. - Главное - не использовать лед. Резкое изменение температуры травмирует кожу.

Также запрещено мазать ожоги маслом или салом. Масляная пленка удерживает тепло внутри кожи и делает ожог глубже. Хорошо помогают легкие кремы, имеющие в составе алоэ, облепиху, зеленый чай, липовый цвет, календулу или дубовую кору.

- Если оставить все как есть, возникнет покраснение или шелушение кожи, волдыри и отек. Нужно после промывания прикрыть рану стерильной повязкой и выпить обезболивающее. Например, парацетамол или ибупрофен. Небольшие ожоги можно лечить дома, защищая от попадания грязи и от разрыва пузырей.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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