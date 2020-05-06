Овсянка снимает зуд головы

— Голова чесалась, как на вши. Но их не было. Не знала, что с этим делать, пока соседка не подсказала маску с овсяной кашей, - говорит Диана Безус, 49 лет, из села Оляница Тростянецкого района Винницкой области.

Смешивает по 2 ст. л. сушеной крапивы, ромашки и подорожника. Заливает стаканом кипятка. После того, как настоится, добавляет 2 ст. л. овсяных хлопьев. Когда они набухнут, смесь втирает в кожу массажными движениями. Укутывает пакетом и полотенцем на час. Смывает с шампунем.

— Зуд снимает и разбавленный желатин со взбитым белком, — добавляет. — Развожу в 50 миллилитрах воды столовую ложку вещества. В другой емкости миксером взбиваю белок в пышную пену. Добавляю по чайной ложке лимонного сока и эфирного масла чайного дерева. Перемешиваю, вбрасываю три столовые ложки разбухшего желатина. Наношу маску, заворачиваю голову в пищевую пленку на полчаса. Смываю теплой водой.