29 марта 1848 года из-за сильных морозов более чем на 30 ч. остановился Ниагарский водопад. Бурный поток воды превратился в глыбу льда.

Местные жители, привыкшие к шуму реки, встретили утро в странной, жуткой тишине. Некоторые проповедники прогнозировали близкий конец света.

Автор: Legal Technique Остановился Ниагарский водопад. Прогнозировали конец света

К водопаду съезжались туристы, чтобы успеть зафиксировать редкое природное явление.

"В прошлое воскресенье на ледяном мосту было очень много людей, в основном молодежь. Весь день катались на санках, развлекались. Посередине стояли несколько деревянных будок, где предлагали бульон, пирожные и кофе", - писали в газете Toronto Globe.

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Мороз свирепствовал недолго: ветер изменился, и ледяную дамбу прорвало. Через 30 ч. Ниагарский водопад зашумел снова. С шумом и грохотом сплошная стена воды, поднявшись на большую высоту, потекла по руслу реки.

Расход воды в Ниагаре зависит от уровня озера Эри в городе Буффало. Этот фактор меняется в зависимости от направления и интенсивности ветра. В тот день сильный ветер нагнал плавающий лед на озере Эри в месте, откуда вытекает река Ниагара. Это внезапно заблокировало узкое русло и перекрыло большую часть речного стока.

7 декабря 1678 года бельгиец Луи Геннепин открыл Ниагарский водопад. Он является самым мощным в Северной Америке. Высота водопада составляет 53 м. Объем падающей воды достигает 5720 куб./с.