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понедельник, 18 ноября 2019 00:31

От пяточной шпоры помогает массаж

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- Думал, нога болит, потому что натер ботинками. Носил их несколько дней, - рассказывает Максим Веремчук, 43 года, из города Шпола Черкасской области. - Снял, когда нога опухла и болела, будто на гвоздь наступаю.

- В больнице определили, что это пяточная шпора. Вовремя спохватился, еще нароста не было. Поэтому нечего было вырезать, - добавляет.

- Пяточная шпора, или нарост, возникает от плоскостопия или неправильно подобранной обуви, - уточняет Сергей Голубов, 50 лет, столичный хирург. - Также в зоне риска беременные женщины и люди с лишним весом. У них стопа не выдерживает массу тела.

Чтобы успокоить воспаление и размягчить пяточный шип, назначают противовоспалительные препараты и гели для улучшения циркуляции крови в стопе. Надо приобрести ортопедические стельки с отверстиями. В них есть подпятник из толстого поролона.

- Полезны тренировки мышц стопы. Стоя, прижать пальцы к земле на 5 секунд. Расслабить. Опять прижать. Можно покачать ступней стеклянную бутылку. Достаточно по 5 минут каждой ногой. Такой массаж улучшает кровообращение.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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