От простуды защищают увлажнители воздуха

- Простуду провоцирует не перепад температуры, а большое скопление людей. Какие бы лекарства больной не принимал, она не пройдет быстрее. Только проявления ее будут легче, - говорит 41-летний Александр Рыльцов, терапевт из Харькова.

Советует пить много теплых чаев, проветривать комнату. Не сбивать температуру, если она ниже 38,5°С. Организм должен бороться с вирусом. При меньшей температуре становится беззащитным.

- Антибиотики борются с бактериями, а простуду вызывают вирусы. Поэтому здесь они не нужны. Стоит принимать антигистаминные, противоотечные и обезболивающие препараты.

Чтобы не заразиться, следует часто мыть руки с мылом. Ведь вирус на них может храниться сутки.

- Наибольший риск заразиться при контакте с больным - в закрытом помещении. На улице трудно подхватить вирус. Человек с кашлем там не заразит, в отличие от трамвая или лифта. Говорю пациентам: солнце, воздух и вода - лучшие друзья. Влажный прохладный воздух и солнечные ванны сделают организм более стойким к вирусам.