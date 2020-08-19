Осы при укусе переносят инфекции

- Комары ко мне безразличны, а осы - любят. За лето могут раз пять укусить. Бог знает, почему. У меня свои средства спасения. Сразу прикладываю компресс с уксусом и припухлость уменьшается. Хотя жжет сильно. Даже обезболивающие не помогают, - рассказывает Юлия Пасечник, 37 лет, из города Снегиревка Николаевской области.

Можно вместо уксусного приготовить солевой раствор. Развести чайную ложку соли в стакане воды. Принять антигистаминный препарат, даже если не было аллергических реакций. Выпить воды или сладкого чая. От боли приложить к укусу кусок огурца, лука или измельченный корень петрушки.

- Однажды средний палец стал, как картошка. Не помещался между другими. Болела вся рука. Прикладывала лед, а припухлость не приходила. Только уксус справился. А с языком - нет. За него оса укусила, когда пила компот. Влетела на запах сладкого, а я не увидела. Пришлось ехать в больницу, чтобы вкололи противоаллергическое. Принять таблетки не могла. Язык распух, стало трудно и слюну проглотить.

При укусе в руку нужно снять кольца и браслеты. Заклеить рану пластырем. Перевязывать не нужно, потому что усилится отек. Может возникать головная боль.

- Укус осы опаснее, чем пчелы. Хоть и не оставляют жало, но кусают ртом и переносят инфекции. Потому что часто перед этим бывают на теле мертвых животных, - говорит Игорь Небогаткин, 59 лет, из Института зоологии. - Каждый по-разному реагирует на яд насекомого. На кого-то почти не действует, у другого вызывает анафилактический шок, человек может умереть на глазах.

При покраснении и лихорадке надо сразу обращаться в больницу. Это признаки анафилактического шока.

- Если лекарствами снять аллергическую реакцию, человеку станет легче скорее, - добавляет Небогаткин.

При укусе пчелы остается жало. Когда его вынимают, открывается рана и организм атакуют бактерии или вирусы, живущие на теле или в окружающей среде. Место укуса следует обрабатывать антисептическими средствами.

- Больше всего рискуют пожилые люди, у которых много болячек. Дети легче переносят укусы насекомых.

Защититься от ос и пчел помогут репелленты - средства, отпугивающие насекомых. Также действуют против комаров. Надо проверить дату их изготовления. Если остался год до конца срока годности, лучше не покупать. Такие уже действуют слабо.