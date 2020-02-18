Остеохондроз маскируется под боль в сердце

- Лет пять тому назад начались проблемы с шеей. Сначала беспокоили легкие, едва уловимые подергивания. Со временем боль стала выразительнее. Такие приступы случались, что голову повернуть не могла, - рассказывает 28-летняя Марина Осипенко из Херсона.

- Сначала спасалась перечным пластырем, пила обезболивающие, - продолжает. - Потом это перестало действовать. Не могла терпеть, пошла к врачу. Направил на магнитно-резонансную томографию. Там обнаружили остеохондроз шейного отдела. Курс лечения помог, но ненадолго. Периодически шею клинит.

Остеохондроз - хроническая болезнь. Обостряется, если человек не заботится о профилактике. В основном болезнь возникает из-за малоподвижного образа жизни или постоянных перегрузок позвоночника.

- Работа, связанная с поднятием тяжестей, частыми изменениями положения туловища, резкими движениями, а также неправильная нагрузка при занятиях спортом - все это способствует развитию остеохондроза, - говорит невролог 44-летняя Анна Галич из Киева.

Основным симптомом является боль в пораженном отделе позвоночника.

- При грудном остеохондрозе боль чаще отдает под лопатку или в грудь. Может показаться, что болит сердце. А на самом деле - причина в позвоночнике.

Для шейного остеохондроза характерна боль не только в шее, но и в плечах. Возможны частые головные боли, головокружение с кратковременной потерей сознания, появление мушек перед глазами.

- Потому что при шейном остеохондрозе нарушается кровоснабжение мозга, - говорит Анна Галич. - Могут возникать ощущения, подобные проявленийям гипертонии.

Остеохондроз дает о себе знать онемением и покалыванием в конечностях. Часто является причиной храпа и проблем с дыханием.

- Полностью вылечить остеохондроз невозможно. Изменения в позвоночнике необратимы. Позвонки "изнашиваются".

Основная задача - убрать симптомы и не дать недугу прогрессировать. Помогают в этом физиотерапия и лечебная гимнастика.

- Важно не перегружать позвоночник. Укреплять мышечный корсет, больше двигаться, - добавляет Галич.

Врачи советуют не находиться длительное время в одной позе. Ее следует менять каждые 15-20 мин. Полезно периодически разминаться. Важно следить за правильной осанкой.

- Сидеть нужно так, чтобы спина плотно прилегала к спинке стула. Не наклоняйте сильно голову и не сгибайте туловище, чтобы не напрягать мышцы тела. Если не научиться правильно сидеть и стоять, позвоночные диски перестанут выполнять свои функции. Начнут образовываться грыжи.

При обострении остеохондроза для уменьшения боли можно принимать нестероидные противовоспалительные препараты.

- Напряжение в мышцах помогают снять массажи, - говорит Анна Галич. - Однако делать их должен специалист, иначе поврежденные позвонки травмируются еще больше.