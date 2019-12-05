Остеоартроз развивается от малоподвижного образа жизни

- Несколько лет тому назад у меня обнаружили двусторонний остеоартроз коленного сустава, - рассказывает 46-летняя Лидия Гнатюк из Днипра. - Боль мучает днем ​​и ночью.

Болезнь развивалась несколько лет.

- Началось с того, что в коленях похрускивало, - вспоминает. - Болело, когда что-то тяжелое носила. Боль сама по себе быстро проходила, внимания не обращала. К врачу пошла, когда спускаться по лестнице стало больно.

Остеоартроз - дистрофическое заболевание суставов. Не вылечивается. Может привести к инвалидности. Чаще всего страдают люди старше 65 лет.

- Причина болезни - нарушенное питание хрящевой ткани, - говорит ревматолог 41-летняя Елена Тимченко из Киева. - Если человек мало двигается, пораженный сустав получает меньше питательных веществ. Болезнь прогрессирует. Чтобы избежать этого, нужно заниматься лечебной физкультурой.

Интенсивная нагрузка при остеоартрозе ускоряет патологический процесс. Помогут предотвратить это ортопедические ортезы, супинаторы, наколенники.

- Чтобы улучшить поступления в сустав веществ, применяется физиотерапия, - продолжает Елена Тимченко. - Эффективны тепловые процедуры, грязевые и парафиновые аппликации, ультразвук, магнитная и лазерная терапия.

На первых стадиях остеоартроза принимают хондропротекторы. Они содержат вещества, тормозящие разрушения хряща.

- Для облегчения боли назначают противовоспалительные лекарства на основе диклофенака. Выпускают их в форме мази, геля, таблеток, суппозиториев, раствора для инъекций. Стоят от 11 до 60 гривен.

Если консервативное лечение результата не дает, проводят артроскопию. В сустав вводят трубкообразное оптическое устройство.

- Так сустав осматривают изнутри, извлекают обломки хряща. Если он разрушен полностью, рекомендуют его заменить на искусственный.