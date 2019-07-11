Ортоплазма вылечит больные суставы

- Таблетки, мази, современные лекарственные препараты от артроза можно найти в ближайшей аптеке. Однако большинство таких лекарств предназначены только для снятия боли. А сама проблема останется нерешенной. При артрозе поможет специальная процедура - ортоплазма, - говорит Сергей Петрик, руководитель лечебно-диагностического центра "Ортомед Просперитас" в Полтаве.

Ортоплазму позволяют людям с 16 лет. Процедура занимает полчаса, не имеет побочных эффектов, не вызывает аллергии. Курс лечения составляет три-пять сеансов через три-десять дней.

- Из вены больного берем необходимое количество крови. С помощью центрифуги выделяем плазму, обогащенную тромбоцитами. Ее вводим в пострадавший сустав. Тромбоциты содержат факторы роста, восстанавливают повреждения. Их высокая концентрация запускает естественную регенерацию мышц, связок, хрящей и костей. Вылечиваем организм с минимальным медицинским вмешательством и без посторонних химических веществ.

Повторный курс лечения назначают индивидуально.

- Количество введенной плазмы и места инъекций указывает врач. Повторение курса осуществляется в зависимости от клинических показателей пациента. Кому-то процедура снова необходима через восемь месяцев, кому-то через полтора года, - добавляет Сергей Владимирович.

Благодаря ортоплазме исчезает боль, в суставе улучшается кровообращение и обмен веществ, ткани восстанавливаются. Процедура поможет при остеоартрозе, периартритах, замедленном сращении переломов костей, повреждении связок и мышц.

В центре работают врачи высшей категории с большим опытом работы. Проводят ультразвуковую диагностику суставов, сосудов, мягких тканей, внутренних органов, общеклинические анализы, лечебный массаж, физиопроцедуры.

Клиника "Ортомед Просперитас" в Полтаве расположена на ул. Олеся Гончара (бывшая Энгельса), 19а.

Тел .: 0 (532) 58 03 08,

0 (66) 285 25 48,

0 (67) 186 55 70.

С услугами медучреждения можно ознакомиться на сайте:

www.ortomed-prosperitas.com.ua

Лиц. АЕ №197593 от 18.04.2013