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четверг, 06 февраля 2020 05:10

Ортоплазма восстанавливает суставы

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— После работы колени болят так, что не могу выдержать, — говорит 53-летняя Анна Наконечная из Полтавы. — Перепробовала народные методы, мази, гели. Легче не становилось. В газете прочитала о клинике "Ортомед Просперитас". Записалась на консультацию. Врачи поставили диагноз — артроз.

Анне Наконечной назначили процедуру ортоплазмы. После первого сеанса почувствовала облегчение.

— Это действенный метод лечения больных с патологией опорно-двигательного аппарата, — говорит Сергей Петрик, руководитель лечебно-диагностического центра "Ортомед Просперитас" в Полтаве. — Ортоплазму назначают при артрозах, артритах, медленном сращивании переломов, остеохондрозе, повреждении мышц и связок. Также при межпозвоночной грыже и пяточной шпоре. Секрет кроется в маленьких клетках крови — тромбоцитах, которые содержат особые белки, способные ускорять восстановление клеток.

Кровь из вены пациента обрабатывают в центрифуге, отделяют плазму. В ней есть максимальная концентрация тромбоцитов. Последние способствуют естественному восстановлению мышц, связок, хрящей и костей. Врачи вводят плазму в сустав. После первого укола организм начинает восстанавливаться.

— Технология процедуры полностью исключает контакт с внешней средой. Все инструменты-стерильные, после процедуры утилизируются.

После трех-пяти инъекций наступает длительный лечебный эффект. В зоне поражения разрастаются сосуды, улучшается кровообращение и кислородный обмен. Увеличивается подвижность, исчезают отеки, проходит боль. Метод разрешен с 16 лет. Ортоплазма не вредна, потому что не предполагает использование медикаментов. Может применяться отдельно или в комплексе с другими лечебными методиками.

Эффект от процедуры действует до десяти месяцев. При сложных формах заболевания курс надо повторять.

Клиника "Ортомед Просперитас" в Полтаве расположена на ул. Олеся Гончара (бывшая Энгельса), 19а.

Тел: 0(532) 58 03 08,

0(66) 285 25 48, 0(67) 186 55 70

С услугами медучреждения можно ознакомиться: www.ortomed-prosperitas.com.ua

Лиц. АЕ №197593 от 18.04.2013

Автор: Елена АРТЕМЕНКО
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