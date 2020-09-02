Ортоплазма восстанавливает поврежденные хрящи

— Из-за артрита и артроза человек испытывает острую боль, отечность и покраснение в области суставов, возникает скованность в движениях. Особый дискомфорт появляется по утрам. Избавиться от болезненных симптомов и их причин поможет современная процедура ортоплазмы, — говорит Сергей Петрик, руководитель лечебно-диагностического центра "Ортомед Просперитас" в Полтаве.

Ортоплазма — современный метод лечения опорно-двигательного аппарата. Процедура длится полчаса. Разрешена с 16 лет. Курс состоит из трех-пяти инъекций с интервалом три-десять дней.

— Кровь из вены пациента обрабатываем в центрифуге, в результате чего выделяем плазму. В ней содержится максимальная концентрация тромбоцитов. Они способствуют заживлению ткани изнутри. Ортоплазму проводят под контролем современного ультразвукового оборудования. На проблемный участок наводим сканер и видим на мониторе, что внутри сустава. Далее врач вводит тромбоциты в зону поражения. Это ускоряет восстановление хрящей, костей и мышц.

Ортоплазму также применяют при реабилитации после операций или травм, повреждениях связок и мышц, замедленном сращивании переломов костей, межпозвоночных грыжах, пяточных шпорах.

- Процедура абсолютно безвредна,поскольку не предусматривает использование медикаментов, - продолжает. — Хорошо сочетается с другими лечебно-профилактическими методами. После нескольких инъекций проходят боль и дискомфорт, исчезают отеки, восстанавливается объем суставной жидкости, увеличивается подвижность. Один курс действует от 8 до 10 месяцев. После этого, возможно, процедуру надо будет повторить.

В центре также принимает невропатолог. Лечит больных с остеохондрозом, сосудистыми заболеваниями головного мозга, головокружением, головной болью, болезнью Паркинсона. В кабинете ортопеда-травматолога помогают при деформирующих остеоартрозах коленных и тазобедренных суставов.

Клиника "Ортомед Просперитас" в Полтаве расположена на ул. Олеся Гончара (бывшая Энгельса), 19а.

Тел.: 0(532) 58 03 08, 0(66) 285 25 48, 0(67) 186 55 70. С услугами медучреждения можно ознакомиться:

www.ortomed-prosperitas.com.ua

Лиц. АЕ №197593 от 18.04.2013