Ортоплазма поможет в случае артроза и остеохондроза

- Не стоит терпеть боль при артрозе, артрите, остеохондрозе, переломах и межпозвонковых грыжах, периартритах, замедленном сращении переломов костей, растяжениях связок и мышц. От всех этих болезней есть новейшая процедура - ортоплазма. Облегчает жизнь людям, имеющим заболевания опорно-двигательного аппарата, - говорит Сергей Петрик, руководитель лечебно-диагностического центра "Ортомед Просперитас" в Полтаве.

- Из венозной крови больного выделяем плазму. Под контролем ультразвукового аппарата вводим ее в сустав. После первого укола организм начинает восстанавливать сам себя. После трех-пяти инъекций наступает длительный лечебный эффект. В зоне поражения разрастаются сосуды, улучшается кровообращение и кислородный обмен. Увеличивается амплитуда движений, исчезают отеки и боль.

Ортоплазму проводят в несколько этапов, с интервалом 3-10 дней. Количество введенной плазмы и места инъекций врач определяет индивидуально. При тяжелых формах заболеваний через некоторое время курс повторяют. Процедура не вызывает аллергии и побочных реакций, поскольку не предполагает использования медикаментов.

В клинике "Ортомед Просперитас" также принимает невропатолог. Лечит больных с остеохондрозом, заболеваниями головного мозга, головокружением, головной болью, болезнью Паркинсона. В кабинете ортопеда-травматолога предлагают лечение деформирующего остеоартроза коленных и тазобедренных суставов.

В центре работают врачи высшей категории с большим опытом работы. Проводят ультразвуковую диагностику суставов, сосудов, мягких тканей, внутренних органов, общеклинические анализы, лечебный массаж, физиопроцедуры.

Клиника "Ортомед Просперитас" в Полтаве расположена на ул. Олеся Гончара (бывшая Энгельса), 19а.

Тел.: 0(532) 58 03 08, 0(66) 285 25 48, 0(67) 186 55 70

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