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Ортоплазма полностью восстановит сустав

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- Современные препараты от артроза - таблетки, мази, гели - легко найти в ближайшей аптеке. Однако большинство таких лекарств предназначены только для снятия боли. А сама болезнь остается, - говорит Сергей Петрик, врач-ортопед, руководитель лечебно-диагностического центра "Ортомед Просперитас" в Полтаве. - При артрозе поможет специальная процедура - ортоплазма. Она лечит причину боли, восстанавливает сустав.

Ортоплазму позволяют проводить людям с 16 лет. Процедура занимает полчаса, не имеет побочных эффектов, не вызывает аллергии. Курс лечения составляет три-пять сеансов через три-десять дней.

- Из вены пациента берем необходимое количество крови. С помощью центрифуги выделяем плазму, обогащенную тромбоцитами. Ее вводим в больной сустав. Тромбоциты содержат факторы роста, которые заживляют повреждения. Их высокая концентрация запускает естественное восстановление мышц, связок, хрящей и костей. Вылечиваем организм с минимальным медицинским вмешательством и без посторонних химических веществ, - продолжает Сергей Владимирович. - Количество введенной плазмы и места инъекций указывает врач каждому пациенту индивидуально. Повторяют курс в зависимости от клинических показателей пациента. Кому-то процедура снова необходима через восемь месяцев, кому-то - через полтора года.

Благодаря ортоплазме исчезает боль, в суставе улучшается кровообращение и обмен веществ, ткани восстанавливаются. Можно применять эту процедуру в комплексе с другими терапевтическими методами лечения, увеличивая их эффективность.

Ортоплазма эффективна и при остеоартрозе, периартритах, замедленном сращении костей после переломов, повреждении связок и мышц.

В медицинском центре проводят ультразвуковую диагностику суставов, сосудов, мягких тканей, внутренних органов, общеклинические анализы, лечебный массаж, физиопроцедуры. Также принимает невропатолог, лечит пациентов с сосудистыми заболеваниями головного мозга, головокружением, головной болью, болезнью Паркинсона.

Клиника "Ортомед Просперитас" в Полтаве расположена на ул. Олеся Гончара (бывшая Энгельса), 19а.

Тел: 0 (532) 58 03 08, 0 (66) 513 95 86,

0 (67) 186 55 70.

С услугами медучреждения можно ознакомиться на сайте:

www.ortomed-prosperitas.com.ua

Лиц. АЕ №197593 от 18.04.2013

Автор: Елена АРТЕМЕНКО
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