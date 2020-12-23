Ортоплазма излечивает суставы без медикаментов

- Ежедневно к нам приходят больные, которые имеют проблемы с суставами. Самые распространенные заболевания - артроз, артрит, остеохондроз, межпозвонковые грыжи, периартриты. Также обращаются с замедленным срастанием переломов костей, повреждением связок и мышц. Всегда советуем пациентам не терпеть боль. Предлагаем процедуру ортоплазмы, которая обеспечит эффективное лечение. Помогает как людям в возрасте, так и молодым, - говорит Сергей Петрик, руководитель лечебно-диагностического центра "Ортомед Просперитас" в Полтаве.

- В чем суть ортоплазмы?

- Она рассчитана на собственные силы организма. Из вены берем необходимое количество крови. В центрифуге выделяем плазму, обогащенную тромбоцитами. Вводим ее в проблемный участок сустава. Концентрация тромбоцитов усиливает естественное обновление клеток, участвующих в обменных процессах. Вырабатывают вещества, отвечающие за прочность и целостность хрящевой ткани. В суставе улучшается кровообращение, исчезает воспаление. Самое главное - пациент может свободно и безболезненно двигаться.

- Всем ли разрешена процедура?

- Да. Делаем ее пациентам с 16 лет. Занимает 30 минут. Курс состоит из трех-пяти инъекций с интервалом три-десять дней. Эффект от лечения действует от восьми до десяти месяцев. В случае сложных форм заболевания курс надо повторять. Наши специалисты индивидуально подбирают лечение.

- При ортоплазме применяют медикаменты?

- Никакие химические препараты не предусмотрены. Поэтому ортоплазма не вызывает побочных реакций и аллергий. Процедура дает не только оздоровительный, но и профилактический эффект.

- Какие еще услуги предоставляет ваша клиника?

- В центре принимает невропатолог, лечит пациентов с сосудистыми заболеваниями головного мозга, головокружением, головной болью, болезнью Паркинсона. В кабинете ортопеда-травматолога предлагают лечение деформирующего остеоартроза коленных и тазобедренных суставов. Проводят также ультразвуковую диагностику суставов, сосудов, мягких тканей, внутренних органов, общеклинические анализы, лечебный массаж, физиопроцедуры.

Клиника "Ортомед Просперитас" в Полтаве расположена на ул. Олеся Гончара (бывшая Энгельса), 19а.

Тел: 0 (532) 58 03 08, 0 (66) 513 95 86, 0 ​​(67) 186 55 70

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