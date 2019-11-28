Ортоплазма избавит от боли в позвоночнике и суставах

Патологии опорно-двигательного аппарата лечат новым современным методом - ортоплазмой. Она эффективно поможет при артрозах, артритах и ​​подагре. Помогает при остеохондрозе, переломах и межпозвоночных грыжах. Ее назначают для лечения периартритов, медленном сращении костей после переломов, растяжениях связок и мышц.

- Даже когда мы мало двигаемся, постоянно нагружаем суставы и позвоночник. Боль при болезнях опорно-двигательного аппарата не стоит терпеть. Ортоплазма - отличный выход. Мы убедились на собственном опыте с пациентами, - говорит Сергей Петрик, руководитель лечебно-диагностического центра "Ортомед Просперитас" в Полтаве.

Во время ортоплазмы из венозной крови больного выделяют обогащенную тромбоцитами плазму. Под контролем ультразвукового аппарата вводят ее в сустав.

- После первого укола организм начинает восстанавливать себя. После трех-пяти инъекций возникает длительный лечебный эффект. В зоне поражения разрастаются сосуды, улучшается кровообращение и кислородный обмен. Увеличивается амплитуда движений, проходит боль, - добавляет врач.

Курс состоит из трех-пяти инъекций. Метод разрешен с 16 лет. Инъекции назначают с промежутками три-десять дней. Эффект от лечения продолжается до десяти месяцев. При тяжелых формах заболевания курс нужно повторять.

При ортоплазме не используют медикаменты, поэтому не возникает аллергии и побочных реакций.

В клинике "Ортомед Просперитас" также принимает невропатолог. За помощью обращаются больные с остеохондрозом, заболеваниями головного мозга, головокружением, головной болью и болезнью Паркинсона. В кабинете ортопеда-травматолога предлагают лечение деформирующего остеоартроза коленных и тазобедренных суставов.

В центре работают врачи высшей категории с большим опытом работы. Проводят ультразвуковую диагностику суставов, сосудов, мягких тканей, внутренних органов, общеклинические анализы, лечебный массаж и физпроцедуры.

Клиника "Ортомед Просперитас" в Полтаве расположена на ул. Олеся Гончара (бывшая Энгельса), 19а.

Тел .: 0 (532) 58 03 08, 0 (66) 285 25 48,

0 (67) 186 55 70.

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Лиц. АЕ №197593 от 18.04.2013