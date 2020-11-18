Обострение простатита надежно снимают травами

- Месяц тому назад появилась боль в крестце, паху. Сначала думал, что потянул мышцы на стройке. Ждал, когда пройдет, - рассказывает 51-летний Игорь Заяц из Киева. - Потом заметил, что стал чаще бегать в туалет, особенно по ночам. До конца не мог опустошить мочевой пузырь. Когда добавились рези при мочеиспускании, пошел на осмотр. Оказалось, у меня острая форма простатита.

Простатит - самая распространенная урологическая проблема мужчин. Это воспаление предстательной железы. Возникает из-за инфекции, попадающей через мочеиспускательный канал. Ухудшается кровоснабжение органов малого таза, нарушается их работа. Болезнь может проявиться после переохлаждения. Тогда снижается местный иммунитет, организм не может противостоять воспалительным процессам.

- Простатит часто обостряется осенью. Поэтому мужчинам следует не стесняться надевать теплое белье, подштанники. Это уменьшит вероятность переохлаждения. Также не стоит злоупотреблять алкоголем, потому что он снижает защитные функции организма, - говорит травница Татьяна Павловна Радионова. - Если обострения не удалось избежать, следует немедленно браться за решение проблемы. Иначе перейдет в острую форму, и от нее будет избавиться труднее. В запущенных случаях простатит может привести к импотенции. Также провоцирует развитие аденомы - доброкачественной опухоли.

Уменьшить воспаление помогает натуральный комплекс от простатита. Он изготовлен на основе целебных трав и корней. Имеет мягкое воздействие, не вызывает побочных эффектов.

- Мой комплекс состоит из бальзама для приема внутрь и мази в задний проход. Облегчение наступает с первых дней применения. Проходит боль в промежности, яичках. Нормализуется мочеиспускание. Средства уменьшают воспаление и восстанавливают работу простаты. А "эликсир молодости для мужчин" возвращает половую активность. При соблюдении всех моих рекомендаций вы быстро получите хороший оздоровительный результат.

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