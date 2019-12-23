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вторник, 24 декабря 2019 00:30

Ногти укрепляют восковыми наклейками

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- Зимой ногти истончились в разы. Могла согнуть в любую сторону, - рассказывает 31-летняя Екатерина Галич из Запорожья. - Мою руки - ноготь ломается под самый корень.

Женщина укрепила ногти масляными примочками и масками из пчелиного воска. Делала ежедневно в течение двух недель. Ногти стали крепче и отросли на 3 мм.

- В четыре столовые ложки оливкового масла добавляю свежевыжатый сок половины лимона и три-четыре капли йода, - делится рецептом. - Перемешиваю и подогревают на огне до 40-50 градусов. Перед нанесением раствора ногти обрезаю, придаю им естественную форму и шлифую в направлении от краев к центру и от кончика к основанию. Если примочки только для профилактики, длину ногтей можно оставлять. Хорошо ли зашлифованы, проверить легко на капроновых колготках: ноготь по ним должен скользить гладко и не цепляться.

Кончики пальцев погружает в масляный раствор на 2-3 мин. Вытягивает, круговыми движениями втирает его по всей ногтевой пластине, включая кутикулу и прилегающие участки.

- Сразу надеваю хлопчатобумажные перчатки на 30-40 минут, - говорит. - Потом снимаю, протираю ногти сухой салфеткой и смазываю руки жирным кремом.

Наклейки из пчелиного воска Екатерина Галич наносит на ногти на ночь. Для этого воск растапливает, добавляет по несколько капель эфирных масел чайного дерева и апельсина.

- Даю воску снова застыть, - объясняет. - Перед сном натираю им ногти по всей длине, захватывая кожу вокруг.

Всю работу дома выполняет в двух перчатках. Чтобы руки не потели, под резиновые надевает тонкие хлопчатобумажные.

Автор: Алена ДРЫГВАЛЬ
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