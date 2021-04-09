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суббота, 10 апреля 2021 10:12

В России разбился президентский самолет

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10 апреля 2010 года в России под Смоленском произошла катастрофа польского президентского самолета, в результате которого погибли 96 человек вместе с президентом Польши Лехом Качиньским.

Автор: 5.ua
 

Утром того дня самолет Ту-154М выполнял рейс из Варшавы в Смоленск. Самолетом управлял польский экипаж из авиаотряда президента. На борту находились президент Польши с супругой и правительственная делегация, которая должна была посетить мемориал по случаю 70-летия Катынского расстрела.

Рейс должен был закончиться на аэродроме "Смоленск-Северный". Перед этим на аэродроме наблюдались сложные метеорологические условия: низкая облачность и туман. Видимость составляла 400 м. При невыясненных обстоятельствах самолет опустился на критически малую высоту, задел левым крылом березу на высоте 4 м от уровня земли и разбился на расстоянии 350-500 м от начала посадочной полосы аэродрома.

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Автор: ukrinform.ua
 

10 апреля распоряжением президента России Дмитрия Медведева создали правительственную комиссию, которая занялась расследованием всех обстоятельств катастрофы. По факту гибели самолета в Смоленске прокуратурами РФ и Польши возбуждены уголовные дела. На месте гибели самолета работали 37 следователей из Следственного комитета при прокуратуре России и более 40 судебно-медицинских экспертов. В следственных действиях участие принимали 11 следователей и прокуроров из Польши.

12 января 2011 года Межгосударственный авиационный комитет представил окончательный доклад о расследовании авиационного происшествия. Отмечается, что причинами катастрофы стали неправильные действия экипажа, а именно решение о заходе на посадку, снижение ниже минимальной высоты в 100 м, игнорирование экипажем сигналов системы предупреждения об опасном сближении с поверхностью земли.

Автор: unian.net
 

Основной претензией польской стороны стал односторонний, по ее мнению, подход к выявлению виновных в авиакатастрофе. Не подвергая сомнению вину экипажа самолета, одной из главных причин польская сторона считает, что аэродром Северный ни был закрыт по метеоусловиям. Ключевым в различиях отчету МАК стало и определение характера полета: военный он или гражданский, поскольку в гражданской авиации решение о посадке принимает командир воздушного судна, а в военной - руководитель полетов на аэродроме.

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К 22 апреля 2010 года тела всех погибших при крушении самолета в Смоленске узнали и через 2 дня доставлвили в Варшаву. На борту самолета находились 96 человек, в том числе 88 пассажиров и 8 членов экипажа, среди которых ряд высокопоставленных Польши, военных и общественных деятелей и представителей духовенства страны. В связи с авиакатастрофой в Польше объявили девятидневнный общенациональный траур.

Автор: oxlxo.livejournal.com
 

В соответствии с Конституцией Польши маршал Сейма Бронислав Коморовский временно принял полномочия главы государства. Он был избран президентом Польши на досрочных выборах 20 июня, на которых во 2 туре победил Ярослава Качиньского, брата погибшего президента.

В 2017 году комиссией при Министерстве национальной обороны Польши опубликован доклад о повторном расследовании причин катастрофы президентского авиалайнера, согласно которой гибель самолета произошла в результате серии взрывов. Сначала в левом крыле, а затем в левой части фюзеляжа, которые разрушили самолет еще в воздухе.

Експремьер Польши Дональд Туск и его окружение после Смоленской авиакатастрофы сомневались в том, надо предоставлять России право фактически самостоятельно вести следствие по этому делу.

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Дата
10
апреля

В России разбился президентский самолет

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