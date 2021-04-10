10 апреля 1912 года английский лайнер "Титаник" вышел в свое первое и последнее плавание. Это самое большое пассажирское судно мира класса "Олимпик" на время своего построения. "Титаник" принадлежал английской компании White Star Line.

Начало первого рейса почти чуть не завершилось аварией. Когда подали команду отшвартоваться, "Титаник" так быстро начал выходить из гавани Саутгемптона, что поднял большую волну. От нее оборвались тросы другого американского корабля, стоявшего на привязи. Только благодаря своевременным командам и решительным действиям капитана Смита удалось предотвратить аварию еще в гавани Саутгемптона.

Автор: wikipedia.org Разломился пополам: самый большой лайнер мира вышел в последнее плавание

В течение всей недели "Титаник" приближался к побережью Северной Америки на большой скорости и команда уделяла больше внимания резкому снижению температуры и другим ежедневным хлопотам, чем мерам безопасности.

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Ночью 14 апреля одном матросу Фредерику Флит удалось разглядеть большой айсберг по курсу корабля. Он быстро ударил в колокол и позвонил на капитанский мостик. Получив новость, 6-ой помощник капитана Джеймс Муди и старший офицер срочно приняли меры. В машинное отделение подали команду остановить двигатель и перевести вращения винтов в обратном направлении. Однако кораблю не хватило расстояния для полного поворота, чтобы обойти айсберг. Он пробил обшивку вдоль борта, повредив стальные пластины и вызвав затопление трюма. Хотя помощник капитана Мердок и закрыл автоматические люки между отсеками, повреждения вдоль целого борта повлекло затопление сразу 6 отсеков.

Автор: GETTY IMAGES Разломился пополам: самый большой лайнер мира вышел в последнее плавание

В 2:10 вода в носовой части весила столько, что начала погружать нос и поднимать корму из воды. В 2:17 корма уже поднялась из воды под углом 45 °. Это привело к обрушению дымовых труб и затоплению центральной части лайнера через пробитый стеклянный купол. В это время среди уцелевших пассажиров уже началась паника — мебель начала переворачиваться, погас свет. Даже массивные котлы внизу не выдержали нагрузки и проломили несколько перегородок трюма.

В 2:18 корпус корабля не выдержал нагрузки и разломился пополам. Носовая часть сразу ушла на дно. Кормовая часть оставалась вертикально на плаву еще минуту. В 2:19 она тоже ушла под воду.

Расследование обстоятельств трагедии начали сразу 2 правительственные комиссии — США и Великобритании. Сразу по прибытии в Нью-Йорк, 19 апреля началось заседание сенатской подкомиссии США, которая расследовала обстоятельства аварии. Председатель подкомиссии сенатор Уильям Смит хотел провести расследование как можно быстрее, пока обстоятельства аварии еще были свежими в памяти свидетелей.