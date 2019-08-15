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Настойка из календулы нормализует сердцебиение

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- На лето если не насушу ноготков, не могу спокойно спать. Настойка из них - это же целебное лекарство. Или насекомое укусило, или прыщ выскочил, или руку стерла, когда терла скоту корма. Помазала настойкой и все заживает вдвое быстрее, - рассказывает Надежда Мисниченко, 54 года, из поселка Кривое Озеро Николаевской области.

Ноготки, или календула, обладают противовоспалительным, бактерицидным, антимикробным, противовирусным, спазмолитическим действием. Чай из сушеных цветов помогает заживлять раны. Они незаменимы при лечении ожогов. Для настойки свежие цветы засыпает в банку, заливает водкой в пропорции 1 к 10, настаивает в темном месте. Кроме прижигания ран, ее можно пить. Принимает настойку по 20 капель три раза в день.

- Если мучает тошнота, плохо отходит желчь или вздувается живот, делаю другую, безалкогольную настойку. Нормализует пищеварение. Также ею полоскала горло при стоматите и ангине. Хороши ноготки и при лечении сердечно-сосудистых болезней, при усиленном сердцебиении, отеках и одышке.

Приготовление одинаковое - ложку цветов залить стаканом кипятка и настоять до комфортной для питья температуры.

- Читала, что в Англии ноготки называют "золотом Марии". В средние века эти цветы посвящали Деве Марии. В те времена лечились преимущественно народными методами, и именно календула помогала решать многие женские болезни. Но при беременности это растение нельзя употреблять. Сушеные ноготки хранятся до года, если их держать в темном сухом месте.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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