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понедельник, 17 июня 2019 00:15

Морская соль ускоряет появление загара

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— Загар — это нетяжелая болезнь, течение которой зависит, как к этому подготовиться, — рассказывает столичный дерматолог 46-летний Кирилл Тимощук. — Советую сначала загорать в солярии, а потом на пляже. Под искусственными лучами вырабатывается много меланина. Это пигмент, который защищает кожу. Загорать лучше не в одной позе, а в движении или игре. Тогда человек не обгорит и не нарушит кровообращение.

Быстрее всего ожог от солнца проявляется в зоне декольте, на шее, плечах.

— К ожогам склонны люди со светлой кожей, рыжие и белокурые с голубыми или зелеными глазами. Лучше всего солнечные лучи воспринимают смуглые, черноглазые и черноволосые. Другим надо полностью высохнуть, тогда уже загорать, особенно на море.

Морская соль ускоряет появление загара. На коже после купания остаются хрусталики. Срабатывают как линзы — фокусируют лучи и усиливают их действие. Чтобы не сгореть, после купания в море следует принять душ из пресной воды.

А если кожа уже обгорела, ее надо охладить и снять воспаление. Помогут холодные компрессы из льняной или хлопчатобумажной ткани, смоченной в воде. Или 2 ст. л. уксуса развести в 1 л воды. Намочить ткань и приложить к поврежденному участку.

Не излишне пропить антигистаминные средства. Они уменьшат воспаление и снизят риск возникновения аллергических реакций.

— Обожженную кожу нельзя мазать жиром или вазелином. Закупоривает поры, останавливает процесс теплоотдачи, а значит, только ухудшит состояние. После такого лечения вероятность пузырей повышается даже в случае незначительных ожогов.

Исключение - ромашковое масло, которое уменьшает воспаление и успокаивает кожу.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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