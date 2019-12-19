Миозит лечат мазью и гимнастикой

- Привык к простуженной шее. Постоянно болит в одном месте, обостряется дважды в месяц, - рассказывает 57-летний Вадим Таран из города Жидачев Львовской области. - Натираю настойкой из календулы.

Берет 1 ч. л. скипидара, яичный желток, 1 ст. л. яблочного уксуса. Перемешивает до консистенции сметаны. Наносит на ночь. После растирания тепло одевается.

Миозит - воспаление скелетных мышц. Чаще всего поражает шею и поясницу. Возникает от инфекций и переохлаждения на сквозняках. Также провоцируют перенесенные "на ногах" грипп или ангина.

Чаще всего миозит поражает людей с сидячей работой - программистов, кассиров, водителей и пианистов. У них большая нагрузка на отдельные группы мышц.

Симптомы болезни: тянущая тупая боль в шее, отдающая в затылок, между лопаток, охватывает плечи. Сначала не дает повернуть голову и наклоняться. Трудно вставать, подниматься по лестнице, умываться или одеваться.

- Не каждая боль в спине - миозит, - говорит столичный ортопед 38-летний Федор Лимарчук. - При нем возникает резкая боль, легко прощупывается поврежденная мышца. Расплывчатая боль - это осложнение после остеохондроза.

Для определения причины боли советует сделать рентген и анализ крови. Более точную картину показывает компьютерная томография.

Боль при миозите стихает через неделю. Возобновляется с ощутимыми узелками в мышцах.

- Легко лечится. Однако без этого болезнь переходит в хроническую. На запущенных стадиях возможны осложнения, - добавляет. - Во время приступов воспаления каждый раз расползается на большие участки. С шеи переходит на грудь и спину. Если не лечить - волокна тканей утончаются, мышцы перестанут двигаться. Изменения необратимы.

Лечение миозита начинают с согревающих мазей и противовоспалительных препаратов. Укрепляют мышцы лечебной гимнастикой. Для закрепления эффекта назначают массаж и физиотерапевтические процедуры. Полезен постельный режим.