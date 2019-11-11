Металлическую конструкцию в позвоночник ставят через проколы

- Обратился больной с сильной болью в пояснице, - рассказывает Игорь Игоревич Курилец из Международного центра нейрохирургии. - Таблетки и обезболивающие не действовали. Обследовали его и обнаружили врожденный дефект позвонка, а именно несращение его части. Этот недостаток привел к тому, что один позвонок съехал относительно другого.

При спондилолистезе, когда один позвонок "плывет" над другим, нерв натягивается или ущемляется. Возникают боли в спине, руках и ногах.

Существует много причин болезни. Это - врожденные пороки позвоночника, травма, перелом, беременность и роды. Сначала болит спина при ходьбе. Боль отдает в ногу. Со временем человек перестает двигаться.

- Пациентов со спондилолистезом не сразу нужно оперировать. Такое смещение позвонков годами остается бессимптомным. Однако если появилась боль, вылечить пациента можно только хирургически.

Операция имеет три этапа: фиксация позвоночника винтами, освобождение сжатых нервов и установление имплантата на место разрушенного межпозвонкового диска. Нужно скрепить позвонки, которые сместились. Делают это с помощью титановых шурупов, крючков и пластинок. Операция сложная, требует специализации и слаженной работы бригады хирургов. Длится не менее 3 ч.

- Если раньше такая операция требовала 15-сантиметрового разреза, то теперь выполняем ее мини-инвазивно - через проколы. Делаем два небольших разреза по 4 сантиметра. Заводим внутрь медицинские инструменты. Операция проходит под рентген-контролем. Пациент теряет меньше крови, мышцы не травмируются и рана быстрее заживает.

Через 5 ч. после операции больной уже ходил. Через три дня его выписали.

Консультации в Международном центре нейрохирургии проходят по живой очереди. Центральная клиника, г. Киев, ул. Липская, 11, 2-й этаж.

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Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года