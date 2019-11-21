Мешки под глазами выводят взбитым белком

- Никак не исчезали мешки под глазами. Раньше приложу на веки чайный пакетик - отек сходит. А сейчас час с ними лежу и без толку, - жалуется 37-летняя Лилия Солтис из села Львово Бериславского района Херсонской области.

Попробовала убирать отеки взбитым белком.

Отделяет белки двух яиц. Сбивает до однородной массы и мажет кисточкой под глазами. Оставляет до высыхания и смывает теплой водой.

Для усиления эффекта после этого протирает лицо кубиками льда из травяного отвара. Их делает из настоя ромашки, крапивы, шалфея, календулы или зверобоя.

2 ст. л. измельченной травы заливает стаканом кипятка. Накрывает крышкой для настаивания. После охлаждения разливает в формы для льда и ставит в морозилку.

- Лед за секунды охлаждает сосуды на лице, и они сужаются. Затем резко расширяются. Так клетки кожи получают кислород.

Мешки под глазами исчезают при изменении позы сна. Надо спать на спине, чтобы жидкость не застаивалась. Под голову подложить дополнительную подушку. Следует есть больше продуктов с отрубями, фасоли, гороха, моркови и яблок. Они богаты клетчаткой, которая нормализует работу кишечника.