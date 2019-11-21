Мешки под глазами выводят взбитым белком

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 657
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 7677
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
5 Просмотров: 1404
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 909
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 657
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 864
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5832
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2448
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2241
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1764
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5832
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2448
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2241
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1242
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1197
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 ноября 2019
Просмотров: 828
Сама винна
Побачити синці на тілі Оксани майже неможливо – їх не видно під одягом. Уперше я помітила сліди побоїв знайомої у басейні, куди разом ходили. ...
понедельник, 25 ноября 2019 06:21

Мешки под глазами выводят взбитым белком

  Комментировать

- Никак не исчезали мешки под глазами. Раньше приложу на веки чайный пакетик - отек сходит. А сейчас час с ними лежу и без толку, - жалуется 37-летняя Лилия Солтис из села Львово Бериславского района Херсонской области.

Попробовала убирать отеки взбитым белком.

Отделяет белки двух яиц. Сбивает до однородной массы и мажет кисточкой под глазами. Оставляет до высыхания и смывает теплой водой.

Для усиления эффекта после этого протирает лицо кубиками льда из травяного отвара. Их делает из настоя ромашки, крапивы, шалфея, календулы или зверобоя.

2 ст. л. измельченной травы заливает стаканом кипятка. Накрывает крышкой для настаивания. После охлаждения разливает в формы для льда и ставит в морозилку.

- Лед за секунды охлаждает сосуды на лице, и они сужаются. Затем резко расширяются. Так клетки кожи получают кислород.

Мешки под глазами исчезают при изменении позы сна. Надо спать на спине, чтобы жидкость не застаивалась. Под голову подложить дополнительную подушку. Следует есть больше продуктов с отрубями, фасоли, гороха, моркови и яблок. Они богаты клетчаткой, которая нормализует работу кишечника.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мешки под глазами выводят взбитым белком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф Брижит Карнохан: &quot;мир сосредоточен на любви&quot;
Фотограф Брижит Карнохан: "мир сосредоточен на любви"
22
 Просмотров: 46749
Открыли первый в мире музей вагины
Открыли первый в мире музей вагины
15
 1 Просмотров: 40293
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
3
 Просмотров: 17901
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
6
 Просмотров: 17137
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
23
 Просмотров: 8424
Здоровье
При глаукоме вредно смотреть телевизор в темноте
При глаукоме вредно смотреть телевизор в темноте
Опухоль занимала треть головы
Опухоль занимала треть головы Просмотров: 126
Натуральный травяной комплекс избавит от простатита
Натуральный травяной комплекс избавит от простатита Просмотров: 63
К посту готовятся неделю
К посту готовятся неделю
"Ярсагумба" вернет богатырскую силу мужчины
"Ярсагумба" вернет богатырскую силу мужчины Просмотров: 9
Больше всего комментируют
3
Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу
2
Маму с ребенком выгнали из такси со своим автокреслом
2
Будем праздновать Рождество 25 декабря, если это поддержат люди - Эпифаний
2
Проблемы с землей и Коломойским. Миссия МВФ уехала из Украины
1
Владимир Зеленский почтил память жертв Голодомора
Голосов: 10
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua