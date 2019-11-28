Мерцательная аритмия провоцирует образование тромбов

 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 12249
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 4176
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 333
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2863
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1179
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1089
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 999
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1071
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11430
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 1503
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 4176
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6687
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 3024
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2340
Колонка
Анна Лакиза
Анна Лакиза
01 декабря 2019
Просмотров: 396
Весілля у кредит
– Тысячи верблюдов будет мало за вашу красоту! Если бы в Египте было столько красивых женщин, как в Украине, – золота не хватило бы, ...
понедельник, 02 декабря 2019 06:30

Мерцательная аритмия провоцирует образование тромбов

  Комментировать
 

Два-три человека из сотни имеют мерцательную аритмию. Среди пенсионеров - каждый десятый. Ее вызывают ненадлежащее лечение сердечной недостаточности, осложнения после ишемической болезни, миокардита или инфаркта.

- Мерцательная аритмия - это нарушение ритма работы сердца, - объясняет 59-летняя Светлана Журба, главный врач Черкасского областного кардиоцентра. - Оно сокращается от 60 до 90 раз в минуту при норме. Предсердие выталкивает кровь в сердечные желудочки, а те направляют в большой и малый круг кровообращения.

При мерцательной аритмии частота сердечных сокращений возрастает. Они не добавляют нужной порции крови для сердечного желудочка. Сердце больше напрягается, сокращается до 120 и больше раз в минуту. Не успевает наполниться кровью, сжимается полупустым.

Причину мерцательной аритмии устанавливают после обследования - кардиограммы, ультразвуковой диагностики и коронарографии.

- Люди часто не чувствуют болезни, обращаются не вовремя, - продолжает Светлана Васильевна. - В это время сердечная недостаточность прогрессирует. Предсердие сокращается неинтенсивно, кровь застаивается. Образуются тромбы. Затем они поступают в большой и малый круг кровообращения. Первыми достигают сонной артерии. Могут закупорить артерии рук, ног, кишечника, селезенки, почек. Наибольшим осложнением является тромбоэмболический инсульт.

Лечение подбирают индивидуально. Добавляются препараты от основного заболевания, давшего осложнения.

- Сначала восстанавливаем нормальный ритм сердца, - рассказывает Светлана Журба. - Если это невозможно, назначаем препараты, контролирующие частоту сердечных сокращений в пределах 90 ударов. При необходимости даем лекарства для разжижения крови. Балансируем, чтобы не было угрозы кровотечения. В некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство. Через сосуды в сердце "прижигают" дополнительные волны сокращений, которые вызывает мерцательная аритмия. Это сложная операция. Если шансы на успех - 60 процентов, решение принимает больной. Но есть и 90 процентов гарантии успеха. Ритм сердца стабилизируется на несколько лет. Есть пациенты, которых мы уже дважды оперировали. А это 10 лет нормального ритма сердца.

Автор: Любовь КАРНАРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мерцательная аритмия провоцирует образование тромбов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Инсталяции Спенсера Туника: &quot;это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека&quot;
Инсталяции Спенсера Туника: "это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека"
26
 1 Просмотров: 65566
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
15
 Просмотров: 19260
Американец доказал в суде, кому принадлежит борщ
Американец доказал в суде, кому принадлежит борщ 1 Просмотров: 14940
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
 Просмотров: 12231
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
4
 Просмотров: 9126
Здоровье
Облысение передается от родственников матери
Облысение передается от родственников матери
Межпозвоночную грыжу лечат массажем
Межпозвоночную грыжу лечат массажем Просмотров: 9
Ортоплазма избавит от боли в позвоночнике и суставах
Ортоплазма избавит от боли в позвоночнике и суставах Просмотров: 99
6 декабря возрастет количество аварий
6 декабря возрастет количество аварий Просмотров: 9
Опухоль вырезали 14 часов
Опухоль вырезали 14 часов Просмотров: 252
Больше всего комментируют
4
В Госдуме пригрозили Украине "отделением нескольких областей"
3
"Превратили СНБО на посмешище с клоунами" - экс-заместитель секретаря Совбеза
2
Беркутовцы как будто были запрограммированы на ярость: как митинг на Майдане перерос в Революцию достоинства
2
Что думают знаменитости о Крыме и чей он
2
Студенты взбунтовались против преподавателя, который назвал Голодомор обманом
Голосов: 417
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua