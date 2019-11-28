Мерцательная аритмия провоцирует образование тромбов

Два-три человека из сотни имеют мерцательную аритмию. Среди пенсионеров - каждый десятый. Ее вызывают ненадлежащее лечение сердечной недостаточности, осложнения после ишемической болезни, миокардита или инфаркта.

- Мерцательная аритмия - это нарушение ритма работы сердца, - объясняет 59-летняя Светлана Журба, главный врач Черкасского областного кардиоцентра. - Оно сокращается от 60 до 90 раз в минуту при норме. Предсердие выталкивает кровь в сердечные желудочки, а те направляют в большой и малый круг кровообращения.

При мерцательной аритмии частота сердечных сокращений возрастает. Они не добавляют нужной порции крови для сердечного желудочка. Сердце больше напрягается, сокращается до 120 и больше раз в минуту. Не успевает наполниться кровью, сжимается полупустым.

Причину мерцательной аритмии устанавливают после обследования - кардиограммы, ультразвуковой диагностики и коронарографии.

- Люди часто не чувствуют болезни, обращаются не вовремя, - продолжает Светлана Васильевна. - В это время сердечная недостаточность прогрессирует. Предсердие сокращается неинтенсивно, кровь застаивается. Образуются тромбы. Затем они поступают в большой и малый круг кровообращения. Первыми достигают сонной артерии. Могут закупорить артерии рук, ног, кишечника, селезенки, почек. Наибольшим осложнением является тромбоэмболический инсульт.

Лечение подбирают индивидуально. Добавляются препараты от основного заболевания, давшего осложнения.

- Сначала восстанавливаем нормальный ритм сердца, - рассказывает Светлана Журба. - Если это невозможно, назначаем препараты, контролирующие частоту сердечных сокращений в пределах 90 ударов. При необходимости даем лекарства для разжижения крови. Балансируем, чтобы не было угрозы кровотечения. В некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство. Через сосуды в сердце "прижигают" дополнительные волны сокращений, которые вызывает мерцательная аритмия. Это сложная операция. Если шансы на успех - 60 процентов, решение принимает больной. Но есть и 90 процентов гарантии успеха. Ритм сердца стабилизируется на несколько лет. Есть пациенты, которых мы уже дважды оперировали. А это 10 лет нормального ритма сердца.