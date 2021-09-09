Произошел самый большой теракт современности

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11 сентября 2001 года во вторник, примерно в 8:45 утра, самолет "Боинг-767" врезался в северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате удара образовалась зияющая горящая дыра между 80-м и 110-м этажами небоскреба, мгновенно убив сотни людей и поймав сотни в ловушку на верхних этажах. Затем, через 18 мин, второй "Боинг-767" появился в небе, резко повернул к Всемирному торговому центру и врезался в южную башню, примерно на 60-м этаже.

Нападавшие были исламскими террористами из Саудовской Аравии и ряда арабских стран. Нападения организовала террористическая организация "Аль-Каида" Усамы бен Ладена. Они якобы действовали в ответ на поддержку Америкой Израиля, ее участие в войне в Персидском заливе, и военное присутствие США на Ближнем Востоке. Некоторые из террористов прожили в Америке более года и брали уроки полетов в американских коммерческих летных школах. Другие попали в США за несколько месяцев до этого. 19 террористов легко пронесли ножи через службу безопасности в трех аэропортах и сели на четыре рейса, направлявшихся в Калифорнию. Эти рейсы выбрали потому, что самолеты были загружены топливом для длительного путешествия. Вскоре после взлета террористы захватили четыре самолета и взяли на себя управление ними, превратив их в управляемые ракеты.

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Когда миллионы людей с ужасом наблюдали за событиями в Нью-Йорке, другой рейс облетел центр Вашингтона, и в 9:45 врезался в западную часть Пентагона. Всего там погибли 125 человек, а также все 64 человека на борту.

Менее чем через 15 мин после удару по Пентагону южная башня Всемирного торгового центра рухнула. Сталь небоскреба, способная противостоять ветрам со скоростью более 320 км/час и большим обычным пожарам, не смогла противостоять огромному нагреву, выделяемому горящим топливом для реактивных двигателей. В 10:30 обрушилась другая башня Торгового центра. Около 3000 человек погибли во Всемирном торговом центре и его окрестностях. В том числе 343 пожарных и парамедиков, 60 полицейских, которые изо всех сил пытались помочь в эвакуации из зданий, и спасти людей, оказавшихся в ловушке. Только шесть человек в башнях Всемирного торгового центра на момент их обрушения выжили. Почти 10 тыс. человек получили травмы, многие из которых тяжелые.

Между тем, четвертый самолет, направлявшийся в Калифорнию, был угнан примерно через 40 мин после вылета из международного аэропорта в Нью-Джерси. Поскольку самолет задерживался с вылетом, пассажиры на борту узнали о событиях в Нью-Йорке и Вашингтоне. Зная, что самолет не возвратиться в аэропорт, как утверждали угонщики, группа пассажиров и экипаж ворвались к угонщикам в кабину самолета. Самолет разбился в поле в Пенсильвании. Все 45 человек на борту погибли. Его предполагаемая цель неизвестна, но теории включают Белый дом, Капитолий, резиденцию президента США или одну из АЭС.

В 19:00 президент Джордж Буш, который целый день путешествовал по стране из соображений безопасности, вернулся в Белый дом. В 21:00 он выступил с телеобращением о том, что террористы понесут наказания. В октябре началась операция США и их союзников "Несокрушимая свобода". Ее целью было свержения режима талибов в Афганистане и уничтожения базирующейся там "Аль-Каиды". За два месяца страну очистили от талибов. Бен Ладена американцы убили во время рейда в Пакистан 2 мая 2011-го.

До 20-й годовщины терактов президент Джо Байден завершил вывод войск США из Афганистана, начатый при его предшественнике Дональде Трампе. Талибы мгновенно, за несколько недель, захватили Афганистан. Обученная и вооружённая афганская армия оставляла оружие и практически не сопротивлялась.