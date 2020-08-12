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Кетодиета увеличивает нагрузку на печень

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- Чтобы избавиться от лишнего веса, обратилась к диетологу, - рассказывает львовянка 32-летняя Марта Когут. - В клинике подобрали кетодиету. Сижу на ней с 9 марта. Брала программу на три месяца, чтобы сбросить 14 килограммов. За это время ушли 10.

При переходе на кетодиету ограничивают употребление продуктов с высоким содержанием углеводов. Они должны составлять 10% рациона. Основа питания жиры - 70%, остальное - белки.

- Диету разработали в начале прошлого века для лечения больных эпилепсией детей. Благодаря ей уменьшалось количество приступов. Только 5-10 лет назад начали замечать, что дает побочный эффект - снижение массы тела. После этого начали использовать для похудения, - говорит Оксана Скиталинская, столичный диетолог.

При кетогенной диете возникает дефицит углеводов. Роль основного "кормильца" начинают выполнять жировые запасы. Поэтому они расщепляются.

- В рационе могут быть различные виды жиров - масло, сало, авокадо, оливковое масло. Все листовые овощи - шпинат, салат, петрушка, укроп, капуста. Также крахмалистые - брокколи, огурцы, помидоры. Ягоды можно кислые - клюкву, смородину. - добавляет Оксана Скиталинская.

Следует полностью отказаться от сахара, кондитерских и макаронных изделий.

- Не ем картофеля, мучного, сладкого, - продолжает Марта Когут. - Из алкоголя - иногда красное сухое вино. Раз в неделю - разгрузочный день. После него бывает головокружение, но через сутки проходит.

За месяц на кетодиеты можно похудеть на 15 кг. Постоянно сидеть на ней нельзя, потому что это стресс для организма. Перестраивается обмен веществ. Медики рекомендуют соблюдать ее не больше нескольких месяцев.

- Я перешла на кетодиету не для похудения, а для улучшения самочувствия. Потому что у меня проблемы со щитовидной железой. Видела, что многие люди в восторге от нее. Им становилось лучше. Решила попробовать. Однако допустила ошибку - перешла резко. Как будто ела все жирное и вкусное. Голодной не была, но на третий день ужасно захотелось сладкого. Смотрела на апельсин и тряслась от этого желания. Психологически было трудно. К концу недели у меня стали неметь руки и ноги, - рассказывает 43-летняя Анна Гальцова из города Ирпень Киевской области.

- Такие побочные эффекты могут возникать индивидуально. Обобщить их сложно, потому что все люди разные, - говорит Вадим Шипулин, киевский гастроэнтеролог.

При кетодиете печень переходит на "экстренный" режим работы, увеличивается нагрузка на нее. Также в зону риска попадает желчный пузырь.

- Кетодиета противопоказана людям с заболеванием почек, циррозом печени, диабетикам, беременным и кормящим грудью.

Прежде чем переходить на кетодиету, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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Дата
17
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