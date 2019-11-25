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вторник, 26 ноября 2019 00:20

Калиновый чай вредит беременным

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Столичный натуропат 64-летняя Елена Свитко осенью и зимой советует потреблять ягоды калины. Они содержат эфирные масла, органические кислоты, витамины и сахара.

— Калина — природный иммуностимулятор. Советую употреблять ее по три недели подряд, — говорит Елена Свитко. — Защитит от простуд и сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно — от скачков давления. Обладает успокаивающим действием. Поможет впечатлительным людям. Вещества из калины очищают сосуды, улучшают их функцию.

Советует смешать по 1 ст. л. ягод калины, шиповника и облепихи. Размять и залить 0,5 л кипятка, настоять в термосе. Пить небольшими глотками в течение дня.

- Калина снижает давление. Поэтому больше этой дозы не надо пить, особенно людям с пониженным давлением. Калиновый чай повредит беременным, потому что сок содержит фитостероны-аналоги женских гормонов. Могут спровоцировать преждевременные роды. Лучше приберечь ягоды на послеродовой период.

Из калины делают маски на лицо, шею и грудь. Разминают плоды руками и наносят на кожу. После подсыхания смывают.

— Органические кислоты ягод омолаживают. Женщинам за 30 лет советую использовать калину, а не покупать дорогие кремы. Полезна при экземе, фурункулах и других кожных болезнях.

4 вкусовые зоны имеет язык. Горечь ощущает задняя часть, сладкое - передняя, соленое - передние боковые участки, кислое - нижняя сторона языка.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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