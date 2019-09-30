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вторник, 01 октября 2019 06:11

Изжога исчезает от хлеба со льном

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— С изжогой мучаюсь несколько лет. Сначала во время беременности, теперь от любой еды. Кажется, что горит все нутро, — говорит Анна Мамчур, 42 года, из города Теребовля Тернопольской области. — Заметила, что после перекуса нельзя сразу ложиться спать. Лучше полчаса посидеть или во время сна под голову положить высокую подушку.

Помогает от изжоги картофельный сок. Пьет по полстакана натощак. После того лежит 30 мин. Повторяет в течение 10 дней. Еще Анна Мамчур сама мелет на мельнице пшеницу и рожь. Получается хлеб зерновой, который диетологи советуют. Добавляет в тесто смеси круп и перемолотые на кофемолке семечки. Подходят тыквенные, кунжут, лен, мак.

— Изжога возникает от попадания желудочного сока на слизистую оболочку пищевода, — говорит столичный диетолог Борис Скачко, 55 лет. — Кислота из желудочного сока раздражает и обжигает оболочку, провоцирует воспаление. Тогда желудок чрезмерно сокращается. Хлеб без дрожжей меньше нагружает желудок. Поэтому проходит изжога. Но с дрожжами она не имеет никакой связи. Отказ от дрожжевого хлеба — не панацея от изжоги. Здесь помог лен, снижающий кислотность желудка и быстро чистящий кишечник. Пища не задерживается и не успевает забродить.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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