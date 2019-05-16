Изменение температуры снижает иммунитет

— У меня часто бывает простуда в жару. В разгаре лета может быть насморк, кашель. Однажды переросло в пневмонию. С тех пор даже мороженое боюсь есть, — говорит 26-летняя Юлия Власенко из Херсона.

- Когда температура воздуха повышается, иммунитет "расслабляется" и перестает защищать организм от инфекций, — говорит столичный терапевт Виктория Форосенко, 49 лет.

Если человек более трех суток находится в среде, где температура воздуха выше 25 градусов, то реакция иммунитета на раздражители снижается в несколько раз. Вредят иммунной системе и резкие перепады температур.

Чтобы не возникло проблем с иммунитетом, разница между температурой снаружи и в помещении должна быть минимальная. Снижать температуру воздуха следует постепенно — это даст возможность организму адаптироваться к новым условиям.