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понедельник, 22 июля 2019 05:26

Избавиться от мучений простатита помогут травы

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- Давно страдал от простатита и аденомы, - говорит 75-летний Нестор Колесник из Черкасс. - Ночью вставал в туалет шесть-семь раз. Не мог до конца опорожниться. Сосед посоветовал травяные средства от Татьяны Павловны Радионовой. Целебный комплекс помог мне выбраться из этого ада.

Воспаление предстательной железы называется простатитом. При обострении появляется боль внизу живота или мошонке, жжение, нарушается мочеиспускание.

- Простатит и аденома становятся большой бедой в жизни мужчин, - говорит травница Татьяна Павловна Радионова. - Снижается потенция. Все это влечет большие неудобства. Из-за частого мочеиспускания мужчины не спят ночью. Становятся раздражительными, ухудшается общее состояние. Хронический простатит может привести к частым циститам, воспалению почек. Не надо тянуть. Следует действовать немедленно.

Татьяна Павловна Радионова делает травяной комплекс от простатита и аденомы. Средства изготовлены из натуральных компонентов по старинным семейным рецептам. К ним относятся травы и корни.

- Мой комплекс избавит от этих недугов без операции. Сможете нормально жить. В комплексе есть бальзам и мазь, эликсир молодости для мужчин. Травяной бальзам предназначен для приема внутрь, а мазь - для наружного применения. Они налаживают мочеиспускание, устраняют тяжесть и боль в паху, яичках. Восстанавливают естественную потенцию.

Средства от разных недугов Татьяна Павловна Радионова отправляет почтой по всей Украине.

Информацию о натуральных травяных средствах для борьбы с простатитом, герпесом, демодекозом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, рожистым воспалением, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и другим можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой.

www.travnik.kharkov.ua

0(97) 925 73 97,

0(66) 044 08 98

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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Дата
22
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