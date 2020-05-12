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вторник, 12 мая 2020 11:11

Захватили военные склады и город

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Захватили военные склады и город
Восстание против большевиков: мобилизованные юноши захватили военные склады и город. Фото: https://www.dsnews.ua

В Кривом Роге 12 мая 1920-го взорвалось антибольшевистское восстание под руководством Костя Пестушко (Степного-Блакитного). После семичасового боя повстанцы полностью освободили город от большевиков.

После оккупации Украины советскими войсками массово начали взрываться стихийные антикоммунистические восстания крестьян. Восстанию предшествовала попытка большевиков осуществить мобилизацию украинских крестьян в ряды Красной армии. Накануне они угрожали крестьянству: "Все уклонившиеся от явки будут рассматриваться как дезертиры, за что понесут суровое наказание по законам военного времени".

За мобилизацию на Криворожье отвечал Константин Пестушко - член Ганновского волостного ревкома. Он решил воспользоваться случаем поднять крестьян против "рабоче-крестьянской власти". Пестушко было известно о планах большевиков отправить украинских новобранцев в воинские части, расположенные в России - в Казани, Туле, Саратове. 10 мая 1920-го во время сбора мобилизованных в Кривом Роге Пестушко застрелил военкома.

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12 мая, согласно распоряжению большевиков, на мобилизационный пункт в Кривом Роге должны были явиться юноши 1898-1900 годов рождения. Мобилизованые ребята захватили военные склады и город. На эту весть к восставшим присоединились отряды Сергея Клепача, Голика-Железняка, Ильи Иванова и других атаманов. Повстанцы отправились в рейд по территории Херсонщины и Екатеринославщины, пополняя ряды крестьянами. Крупнейшими успехами повстанцев были захват Кривого Рога, Александрии, Херсона.

В конце ноября 1920 года из-за нехватки амуниции и теплой одежды дивизию демобилизовали. Пестушко не смог поднять своих бойцов на продолжение борьбы. Через год атаман попал в засаду и погиб в бою.

Симон Петлюра был избран главой Директории УНР 9 мая 1919 года. Через шесть лет его убивает тайный агент.

Автор: Ольга Васькив
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12
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