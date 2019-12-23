Инсульт провоцируют контрацептивы

8 декабря харьковчанку 19-летнюю Алину Приходько разбил инсульт. Накануне ее мучили головные боли. Когда выпила обезболивающее - стало лучше. На следующий день потеряла сознание.

Медики подозревали передозировку наркотиками, в течение 12 час. снимали интоксикацию. На магнитно-резонансной томографии обнаружили геморрагический инсульт. Срочно прооперировали, но через девять дней Алина умерла.

- Врачи до сих пор не привыкли, что инсульт "помолодел", - говорит 42-летняя Татьяна Иващенко, невролог из Киева. - Даже классические симптомы часто не убеждают медиков. Подозревают рассеянный склероз, воспаление мозга - что угодно, только не инсульт. Хотя сегодня 18-19-летние пациенты с инсультом - не редкость.

Инсульт - кровоизлияние в мозг или закупорка мозговой артерии сгустком крови. В группе риска преимущественно люди старше 50 лет. Однако каждый десятый больной - в возрасте от 18 до 44 лет.

- Независимо от возраста инсульт развивается с одинаковыми симптомами, - продолжает Татьяна Иващенко. - Начинается с приступа невыносимой головной боли. Ощущение, будто голову "разрывает" изнутри. Походка становится шаткая, немеют конечности, слабеют мышцы одной половины тела. "Перекашивается" рот, на одном глазу опускается верхнее веко. Меняется речь. Становится заторможенной или наоборот, человек начинает говорить слишком быстро и "зажевывает" слова. Больной путает их, не может сформулировать мысль.

Во время инсульта возникает туман перед глазами, светобоязнь, невозможность сфокусировать взгляд.

- У пожилых людей инсульты происходят на фоне гипертонии, мерцательной аритмии и атеросклероза, - говорит Татьяна Иващенко. - У молодых – из-за сгущения крови, возникающего вследствие нарушения работы иммунной системы.

Татьяна Иващенко советует осматривать у невролога детей, которые болеют чаще сверстников.

- Частые болезни указывают на сбои иммунитета. Стоит проверять кровь на скорость оседания эритроцитов, показатели тромбоцитов и лейкоцитов. Отклонения - устранять.

Кровь сгущается из-за приема контрацептивов. Они содержат эстроген, который повышает свертываемость.

- Опасны и гормональные сбои, нарушения менструального цикла на фоне проблем со щитовидной железой, - говорит Иващенко.

Второй причиной инсультов у молодых являются пороки развития сосудов.

- У людей со слабыми сосудами образуется аневризма, - продолжает. - Под давлением крови стенка артерии так утончается, что ее часть выпячивается и образует мешочек. Стенки аневризмы тонкие и ломкие. Если давление вдруг подскочит, аневризма рвется. Для этого достаточно стресса, эмоциональной или физической перегрузки. Аневризма не дает симптомов, пока не лопнет. Только у некоторых может проявляться периодической болью, шумом или вибрированием в голове. Обнаружить ее способна только компьютерная томография или МРТ.

Третьей распространенной причиной инсультов у молодежи является надрыв стенки сосуда.

- Заболела голова, потом боль прошла, - перечисляет симптомы Татьяна Иващенко. - Через некоторое время повторяется. Артерия может надорваться вследствие травмы, резкого поворота головы, сильного напряжения при подъеме тяжестей.