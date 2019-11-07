"Инсульт лечится, но надо приложить усилия"

- Вызвал "скорую", потому что плохо стало. Началась рвота, головокружение. Как раз приехал с дачи, может, наработался. Врачи сказали диагноз - инсульт, - рассказывает о первом случае ишемического инсульта полтавчанин Виталий Чорномаз, 61 год. Произошел 5 октября 2018-го.

Чкрез год 22 октября мужчина опять попал на больничную койку. Не догадывался, что повторно перенес инсульт.

- Зрение в левом глазу начало кратковременно пропадать, на 5 минут. Семейный врач направил на УЗИ и МРТ сосудов. Результаты показали, что опять нарушение с кровообращением. Вот так ходишь и не знаешь, что у тебя инсульт был. Может, и не один, - говорит Черномаз.

- К нам часто попадают пациенты с диагнозом "лакунарная киста". То есть инсульт был уже перенесен. Возможно, год или пять лет тому назад, - говорит заведующий отделением острой цереброваскулярной патологии в городской больнице Полтавы №1 31-летняя Анна Жорник.

Инсульт помолодел.

- Влияет образ жизни и стрессы. Возрастная группа варьирует от 30 лет до 99. Самому молодому пациенту было 27 - имел врожденные пороки сосудов. Также был 28-летний программист. Имел нарушенный режим сна, вел малоподвижный образ жизни. Часто принимал энергетики, курил. Такие люди попадают в зону риска.

Первые показатели инсульта - нарушение речи, асимметрия лица, внезапное головокружение или ухудшение зрения, слабость и онемение в конечностях.

- Чем быстрее человек обратится к медикам, тем больше шансов на выздоровление. Если это ишемический инсульт и лечение начато в течение 4 часов, то процент уменьшить инвалидизацию высок. Но, к сожалению, наши пациенты попадают через 12 часов, день и более, - добавляет Жорник.

Восстановление бывает тяжелое, потому что парализует мозг и конечности.

- Но надо заниматься, разминать. Это больно. Если запустить, то можно уже не восстановить работу рук и ног. Когда нарушена речь - не надо молчать. Я с пациентами начинаю с алфавита. Говорим "А", "Б". Стоит заниматься и учить с нуля, как детей.

Главное не забывать, что инсульт лечится, но надо приложить усилия. Нельзя допустить, чтобы человек впал в депрессию. Для этого не надо жалеть или плакать. Напротив мотивируйте на прогулки на свежем воздухе, приглашайте родных и близких домой, чтобы общались.

Есть немало кружков, развивающих моторику. Хорошо мотивирует любое хобби.

- Если инсульт повлиял на память, напоминайте подробности. Наталкивайте человека, чтобы самостоятельно пытался восстановить определенные события. Хорошо помогают кроссворды и изучение стихов. Если же не получается контролировать себя или мотивировать больного - обратитесь за советом к психологу индивидуально, - говорит Анна Жорник. - Из лекарств назначают разжижающие кровь. Также важно следить за питанием, давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови. Быть активным и избегать стрессовых ситуаций.

Вино лучше употреблять разбавленное водой

- Чтобы не попасть в зону риска инсульта, надо следить за весом и питанием, - говорит заведующий отделением острой цереброваскулярной патологии в городской больнице Полтавы №1 Анна Жорник. - Для этого достаточно заменить одни продукты на другие.

Советует избегать сдобного теста и хлебобулочных изделий из муки высших сортов. Их лучше заменить на хлеб из муки грубого помола или сухари. Из каш полезны овсянка, гречка и бурый рис. Не стоит злоупотреблять сгущенным молоком или жирными сырами. Из напитков следует убрать шоколадные, солодовые, с сахаром и концентрированные. Заменить их на чаи, натуральные соки. Вино лучше употреблять разбавленное водой.

Овощи следует есть свежие или вареные. Два-четыре раза в неделю должна быть рыба, но не жареная.