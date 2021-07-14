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среда, 14 июля 2021 12:30

Фото-примеры готовых работ ремонта прихожей в хрущевке
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Прихожая в хрущевке - особенности оформления интерьера
Фото: remontbp.com
Прихожая в хрущевке - особенности оформления интерьера
Прихожая в хрущевке - особенности оформления интерьера
Прихожая в хрущевке - особенности оформления интерьера
Прихожая в хрущевке - особенности оформления интерьера

Жить в хрущевке можно комфортно. Для этого надо сделать правильный ремонт. Он не обязательно должен быть дорогим, но со вкусом. Первое впечатление о жилье состоит после вхождения в прихожую. О его интерьер часто забывают.

Идеи дизайна прихожей в хрущевке собрали в галерее. Там каждый может подобрать вариант под себя.

Для приходящих в хрущевках характерно наличие небольшой площади, нестандартной или узкой формы. Из-за близкого контакта коридора с другими комнатами, возникает риск попадания грязи с улицы.

Узкая форма помещения корректируется с помощью зонирования различными предметами меблировки и отделочными материалами.

В случае создания интерьера в прихожей нестандартной формы принято использовать различные осветительные приборы и зеркала. Они прекрасно создают эффект увеличения пространства и отвлекают внимание от недостатков формы помещения

Для этой комнаты подойдут краски, которые моются. Они на основе латекса или акрила, поскольку они легки в уходе и не боятся воздействия чистящих средств.

Декоративная штукатурка имеет огромный выбор оттенок и структур, позволяет создать необычную атмосферу и наполнить помещение уютом. Венецианская штукатурка по внешнему виду напоминает мрамор, выглядит оригинально.

Обои считаются одним из самых распространенных и доступных вариантов для отделки поверхностей стен, поэтому всегда заслуживают отдельного внимания. Бамбуковые или виниловые обои являются наиболее подходящим вариантом, потому характеризуются практичностью и долговечностью.

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Главное правило удачного выбора мебели для обустройства интерьера коридора в хрущевке - это отказ от габаритных предметов. В приоритете эргономичные, компактные и функциональные изделия, которые не займут много места и одновременно будут прекрасно справляться со своими прямыми обязанностями.

Гардеробная комната - творчество на количество одежды. Она должна быть светлой и удобной. Это не всегда роскошь и расходы. Если все заранее спланировать, то можно сэкономить.

При ее проектировании часто возникает много вопросов. Ответы на них - далее в статье.

remontbp.com
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Дата
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