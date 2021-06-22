Марадона обокрал Англию "божьей рукой"

Второй гол Марадона забил чисто. Фото: Reuters

22 июня 1986 года в четвертьфинале Кубка мира сошлись сборные Англии и Аргентины. Это была первая встреча после войны, вспыхнувшей между этими странами в 1982-м. Аргентина решила аннексировать у Великобритании Фолклендские острова, которые находились в Атлантическом океане у берегов Аргентины. Англичане долго собирались с ответом, но в итоге вернули территорию и заставили Аргентину просить мира.

Латиноамериканцы мечтали о реванше. Однако первый тайм прошел в равной борьбе. А уже на 51-й мин Диего Марадона обманул весь мир. После паса назад вратарь англичан 185-сантиметровый Питер Шилтон вышел забрать верховой мяч. Ему наперерез бросился 165-сантиметровый Марадона. Основная камера снимала эпизод со спины форварда. Поэтому никто из телезрителей сначала не увидел, как аргентинец выставил вверх левую руку и перебросил ошеломленного вратаря. Англичане побежали протестовать, но судья из Туниса Али Бин Насер засчитал гол, который был забит рукой.

"Я и сам не знаю, как сумел выпрыгнуть так высоко. Я выставил кулак левой руки, а вратарь Петер Шилтон этого даже не заметил. Первым, кто стал требовать отмены гола, оказался набегавший сзади Фенвик. Не потому, что он это видел, а потому, что не мог понять, как можно выиграть единоборство в прыжке у вратаря. Когда я увидел, что судья на линии побежал к центру поля, я с радостными криками бросился к трибуне, где сидели отец и тесть. Мой старик высунулся наполовину, убеждённый в том, что я забил головой. Я праздновал этот гол, спрятав левый кулак и глядя искоса на судей, потому что боялся, что они могут что-нибудь заподозрить. К счастью, этого не произошло.

Я праздновал этот гол, спрятав левый кулак и глядя искоса на судей

Я прикинулся дурачком, потому что мне не оставалось ничего иного. Я прыгнул, взмыл вверх и выставил кулак позади головы. Гол, который заставил англичан изойти слезами. Год спустя я сказал одному журналисту из ВВС: "Это был абсолютно чистый гол, потому что его засчитал судья. А я не тот человек, чтобы сомневаться в его честности".

Через 3 мин. ситуация для Англии стала совсем скверной. Марадона получил мяч в центре поля, обыграл поочередно Бирдсли, Рейда, Батчера (дважды), Фенвика и голкипера Шилтона и забил в пустые ворота - 2:0. Впоследствии этот мяч признали лучшим голом, забитым на Кубке мира в ХХ в.

Англичане ответили результативным ударом Линекера на 80-й мин. Он потерял возможность сравнять счет через 7 мин.

Впоследствии Марадона признал, что свой первый мяч забил с помощью "руки Бога". Англичане назвали ее "рукой дьявола". Зато в оценке второго гола стороны были единодушны: все считали его шедевром.

"Мне хотелось аплодировать", - признавался Гарри Линекер.

Сам Марадона впоследствии отдал должное английским защитникам, имевшим несколько возможностей сбить его, но сыгравшим как настоящие джентльмены.

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Англия вылетела, а Аргентина пошла дальше, чтобы выиграть Кубок мира. Впоследствии эти сборные еще дважды встречались на мундиале. В 1998 году зафиксировали ничью - 2:2. По пенальти выиграла Аргентина. В 2002-м Англия взяла реванш в матче группового турнира - 1:0. Британцы прошли дальше, а Аргентина заняла третье место в группе и не попала в плей-офф.