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понедельник, 22 июля 2019 06:06

Грыжа сжала спинной мозг, и тот начал отмирать

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- Большой проблемой в Украине является правильный диагноз. Пациенты годами консультируются в клиниках, теряют время, но часто так и не получают эффект от лечения, - рассказывает Игорь Игоревич Курилец из Международного центра нейрохирургии.

- На прошлой неделе прооперировали 46-летнего мужчину. Четыре года тому назад он упал и поранил шею. Травма была незначительная, поэтому МРТ шеи не назначили и о происшествии забыли. Но постепенно мужчину начала беспокоить боль в плече, бегали "мурашки" по рукам. Через некоторое время добавилась постоянно прогрессирующая слабость в ногах. Когда обратился к нам, не мог самостоятельно пройти и 70 метров.

В течение четырех лет мужчине ставили разные диагнозы, назначали разное лечение, но в результате это не имело эффекта. Наконец, в одной клинике невролог заподозрил рассеянный склероз и направил его на МРТ головного мозга.

- Случайно снимок захватил область шеи. Это позволило наконец установить диагноз. Оказалось, что у пациента во время травмы разорвался межпозвоночный диск и из него "выпала" грыжа. Она сжала спинной мозг так, что тот начал постепенно отмирать.

В Международном центре нейрохирургии мужчине сделали операцию. Продолжалась 1 час. 40 мин. Грыжу удалили и освободили спинной мозг. Больной диск заменили на имплантат. Через 6 ч. после операции мужчина мог самостоятельно пройтись по палате. Выписали его на вторые сутки после операции.

- Если рассмотреть внимательно МРТ пациента, то заметно, что спинной мозг начал отмирать, - продолжает Курилец. - Мы называем это - шейная миелопатия. К счастью, операцию провели вовремя. Иначе через несколько месяцев пациента ждал бы необратимый паралич. Какие же выводы из этой истории? Если немеют ноги и трудно ходить - сделайте МРТ. Лучше проверить и не обнаружить патологии, чем в XXI веке четыре года лечить пациента без диагноза.

Центральная клиника, г.. Киев, ул. Липская, 11, 2-й этаж. Тел .: 0 (44) 592 90 79, 592 68 78.

г.Стрый, Львовская область. Стрыйская центральная районная больница, ул. Ольги Басараб, 15, 7-й этаж.

Тел. 0 (67) 891 00 00

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Тел. 0 (99) 309 20 21

Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года.

Автор: Таиса ОЛІЙИНЫК
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