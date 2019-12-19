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понедельник, 23 декабря 2019 06:20

Фурункулы провоцируют заражение крови

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- Прямо под глазом выскочил чирей, - вспоминает 25-летняя Анастасия Шведова из Кривого Рога Днепропетровской области. - Думала, прыщ, но не смогла выдавить. Через несколько дней глаз заплыл полностью, второй - частично. Врач отправил на неделю в стационар.

Фурункул или чирей - гнойное воспаление волосяного фолликула и прилегающей к нему сальной железы. Образуется, когда через микротрещины в волосяную луковицу проникают микробы, чаще всего стафилококк. Может появиться на любом участке тела.

- Начинается с зуда, - говорит 38-летняя Марина Бондаренко, семейный врач из Киева. - На коже возникает красное пятнышко, через день-два твердеет. Кожа вокруг становится чувствительной и отечной. Со временем формируется болезненный бугорок со скоплением гноя внутри и черной точкой в центре. Может повышаться температура тела.

Мелкие фурункулы созревают четыре-семь дней, крупные - две-три недели. После этого гной прорывается.

- Механическое воздействие на фурункул может привести к тому, что гной проникнет глубже в ткани и заразит кровь, - говорит Марина Бондаренко. - На фурункулы нельзя даже нажимать.

Опасны фурункулы рядом с глазами и в пределах носогубного треугольника. Представляют угрозу, даже если их не трогать.

- Гной из фурункула может по сосудам проникнуть в мозг и вызвать острый менингит. Это осложнение опасно.

Выдавливание фурункулов на лице может привести к закупорке сосудов головного мозга и инсульту.

- Пока фурункул не созрел, его обрабатывают настойкой йода, 70-процентным раствором этилового спирта, 2-процентным спиртовым раствором салициловой кислоты или зеленкой. Делают это три-четыре раза в сутки, - говорит Марина Бондаренко.

После контакта с чирьем следует тщательно вымыть руки с мылом. Есть риск разнести инфекцию на другие участки тела.

- Когда фурункул "прорвал", следует обработать его перекисью водорода. Сверху наложить повязку с антибактериальной мазью. Менять ее нужно ежедневно, пока не заживет.

Если фурункул не вскрывается самостоятельно, надо обратиться к хирургу. Он под местным обезболиванием сделает разрез или прокол стерильной иглой и удалит гной.

Рану обрабатывают антисептиками, накладывают антибактериальную повязку. Для быстрого заживления назначают физиотерапию.

- Если фурункул возник в пределах носогубного треугольника, следует сразу обращаться к медикам. Лечение назначают только в условиях стационара. Пораженную зону обкалывают антибиотиками с новокаином или делают электрофорез (процедура, при которой постоянным током в организм вводят лекарственные вещества. - ГПУ).

Частые фурункулы указывают на проблемы с иммунитетом.

Автор: Алена ДРЫГВАЛЬ
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Дата
23
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