Фитнес-браслет должен быть на руке постоянно

— Фитнес-браслет подарил муж. Сказал, для здоровья. Но с таким подтекстом, чтобы худела. Работа у меня сидячая. За три года поправилась на два размера, — рассказывает Наталья Высоцкая, 35 лет, из Львова. — Говорят, для здоровья надо проходить не менее 10 тысяч шагов за день. С браслетом заметила, что едва преодолеваю пять. Из дома на транспорт, там в офис. Получается, что почти не двигаюсь. Решила ходить пешком две-три остановки.

Фитнес-браслет- это устройство, которое одевают на руку. Имеет встроенные датчики, отслеживающие активность в течение дня. А именно: количество шагов, сожженные калории, пульс, сон. Устройство должно быть на руке постоянно. Не должно сильно сжимать запястье, чтобы не оставались следы.

- Фитнес-трекер-это мотиватор, способствующий увеличению активности. Это не волшебная палочка, которая сразу помогает похудеть, — говорит 30-летний Илья Мазуник, столичный фитнес-тренер. — Идея про 10 тысяч шагов появилась в Японии в начале 1960-х, когда страна готовилась к Олимпиаде в Токио. После этого шагомеры стали модными, и выпустили измеритель на 10 000 шагов. С тех пор по всему миру распространилась идея именно о таком количестве.

Количество шагов надо измерять не за день, а за неделю.

— Золотой стандарт - 150 минут активности в неделю, — говорит Назар Осьмук, 47 лет, терапевт из Харькова. — Его определил американский центр по контролю и профилактике болезней. То есть по восемь тысяч шагов в день. Еще две тысячи докинули для закругления числа. Поэтому такое количество шагов не стоит воспринимать буквально, ведь не все шаги одинаковы. У кого-то короткие, а у кого-то длинные ноги. Например, трекер считает шаги, даже когда человек завязывает шнурки. Лучше всего отслеживает, когда прибор прикреплен к лодыжке.

Нужно периодически протирать ремешок браслета от грязи.

— Фитнес-трекер можно носить как беременным, так и людям с кардиостимулятором. Он отслеживает пульс и измеряет давление без дополнительных датчиков в области грудной клетки. Он не влияет на работу устройства, стимулирующего сердце, - добавляет Осьмук.