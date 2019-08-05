Дифтерия вызывает остановку сердца

 
Ексклюзивы
1/5
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1602
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 2853
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 11502
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 14058
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 702
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2763
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3231
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2889
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 756
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3429
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 702
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7263
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2817
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 351
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
вторник, 06 августа 2019 00:45

Дифтерия вызывает остановку сердца

  Комментировать
 

Вслед за эпидемией кори в Украине уже в следующем году может прийти дифтерия. Последний раз вспышка этой опасной болезни произошла в конце 1990-х.

- Дифтерия представляет смертельную опасность. Даже корь, по сравнению с ней, не так страшна. Если будет эпидемия, умереть могут тысячи людей, - говорит 48-летняя Светлана Кириченко, врач-инфекционист из Киева.

Дифтерия является острым инфекционным заболеванием. Возбудитель - дифтерийная палочка. Она вырабатывает токсин, который постепенно отравляет организм. Передается при чихании, кашле, разговоре. Заразиться можно также через предметы обихода, которыми пользовался больной.

- На поверхности предметов дифтерийная палочка сохраняется около двух недель, в воде - до трех. Быстро погибает при кипячении и под действием дезинфицирующих средств.

Подцепить ее можно не только от тех, у кого есть явные симптомы. Человек может быть носителем инфекции. Сам здоров, но при этом будет заражать других.

- Если у человека хотя бы немного ослаблен иммунитет и нет прививки, то после контакта с таким носителем дифтерия ему обеспечена.

Симптомы проявляются через два-четыре дня после заражения, иногда до 10 дней. Сначала поражает верхние дыхательные пути. Становится трудно глотать, болит и першит в горле. Беспокоит слабость, боль в мышцах. Температура повышается до 38-40°C.

- На миндалинах образуется серый налет. В голосе появляется хрипота, увеличиваются и становятся болезненными лимфоузлы на шее и под челюстью. Присоединяется кашель. Все это делает дифтерию подобной ангине, поэтому их часто путают.

Впоследствии возникают проблемы с дыханием. Если болезнь запустить, пойдут осложнения на сердце, почки, нервную систему, надпочечники. Может развиться паралич. Постепенно он охватывает все тело. Это становится причиной остановки сердца или паралича дыхательных мышц.

- Из тысячи больных умирают 50-100. Это много. Для сравнения, на тысячу больных корью только один смертельный случай.

Если есть подозрение на дифтерию, человека сразу госпитализируют. Когда диагноз подтверждается, начинают вводить противодифтерийную сыворотку. Также назначают антибиотики, противоаллергические средства, кровезаменяющие и препараты для поддержания работы надпочечников, витамины.

- Единственный надежный способ уберечься от дифтерии - сделать прививку. На 99 процентов она предотвращает заражение. Детям ее делают в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. Также в 6 и 16 лет. Затем надо повторно вакцинировать каждые 10 лет.

Взрослым, которые не делали прививки от дифтерии, проводят ее в три этапа. Сначала первую дозу, через месяц - другую, через 6 месяцев после второй - третью.

- Если люди будут отказываться от прививки, мы получим слабый коллективный иммунитет. Тогда не избежать эпидемии. Чтобы не дать дифтерии шанс распространиться, 95 процентов населения должны быть вакцинированы.

Автор: Алена ДРЫГВАЛЬ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дифтерия вызывает остановку сердца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен 18 Просмотров: 40896
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов 2 Просмотров: 17794
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
6
 Просмотров: 17388
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
4
 1 Просмотров: 17010
Люди хотели устроить &quot;потерпевшей&quot; самосуд: подробности трагедии на Ровенщине
Люди хотели устроить "потерпевшей" самосуд: подробности трагедии на Ровенщине Просмотров: 14014
Здоровье
Детям, которые скрежещут зубами, дают твердые яблоки
Детям, которые скрежещут зубами, дают твердые яблоки Просмотров: 63
Вирус герпеса остается в организме навсегда
Вирус герпеса остается в организме навсегда Просмотров: 1467
Горячие блюда провоцируют высыпание
Горячие блюда провоцируют высыпание Просмотров: 45
При небольшом искривлении позвоночника корсет не нужен
При небольшом искривлении позвоночника корсет не нужен Просмотров: 126
После ортоплазмы исчезают отеки, проходит боль
После ортоплазмы исчезают отеки, проходит боль Просмотров: 126
Больше всего комментируют
18
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
8
Садовый нашел крайнего в проигрыше партии на выборах
6
"Слуги народа" закончили обучение в Трускавце
5
"Русскоязычный украинец - это россиянин" - Мухарский
4
Сибирь в огне: россияне не могут остановить пламя
Голосов: 557
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua