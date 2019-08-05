Дифтерия вызывает остановку сердца

Вслед за эпидемией кори в Украине уже в следующем году может прийти дифтерия. Последний раз вспышка этой опасной болезни произошла в конце 1990-х.

- Дифтерия представляет смертельную опасность. Даже корь, по сравнению с ней, не так страшна. Если будет эпидемия, умереть могут тысячи людей, - говорит 48-летняя Светлана Кириченко, врач-инфекционист из Киева.

Дифтерия является острым инфекционным заболеванием. Возбудитель - дифтерийная палочка. Она вырабатывает токсин, который постепенно отравляет организм. Передается при чихании, кашле, разговоре. Заразиться можно также через предметы обихода, которыми пользовался больной.

- На поверхности предметов дифтерийная палочка сохраняется около двух недель, в воде - до трех. Быстро погибает при кипячении и под действием дезинфицирующих средств.

Подцепить ее можно не только от тех, у кого есть явные симптомы. Человек может быть носителем инфекции. Сам здоров, но при этом будет заражать других.

- Если у человека хотя бы немного ослаблен иммунитет и нет прививки, то после контакта с таким носителем дифтерия ему обеспечена.

Симптомы проявляются через два-четыре дня после заражения, иногда до 10 дней. Сначала поражает верхние дыхательные пути. Становится трудно глотать, болит и першит в горле. Беспокоит слабость, боль в мышцах. Температура повышается до 38-40°C.

- На миндалинах образуется серый налет. В голосе появляется хрипота, увеличиваются и становятся болезненными лимфоузлы на шее и под челюстью. Присоединяется кашель. Все это делает дифтерию подобной ангине, поэтому их часто путают.

Впоследствии возникают проблемы с дыханием. Если болезнь запустить, пойдут осложнения на сердце, почки, нервную систему, надпочечники. Может развиться паралич. Постепенно он охватывает все тело. Это становится причиной остановки сердца или паралича дыхательных мышц.

- Из тысячи больных умирают 50-100. Это много. Для сравнения, на тысячу больных корью только один смертельный случай.

Если есть подозрение на дифтерию, человека сразу госпитализируют. Когда диагноз подтверждается, начинают вводить противодифтерийную сыворотку. Также назначают антибиотики, противоаллергические средства, кровезаменяющие и препараты для поддержания работы надпочечников, витамины.

- Единственный надежный способ уберечься от дифтерии - сделать прививку. На 99 процентов она предотвращает заражение. Детям ее делают в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. Также в 6 и 16 лет. Затем надо повторно вакцинировать каждые 10 лет.

Взрослым, которые не делали прививки от дифтерии, проводят ее в три этапа. Сначала первую дозу, через месяц - другую, через 6 месяцев после второй - третью.

- Если люди будут отказываться от прививки, мы получим слабый коллективный иммунитет. Тогда не избежать эпидемии. Чтобы не дать дифтерии шанс распространиться, 95 процентов населения должны быть вакцинированы.