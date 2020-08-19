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понедельник, 24 августа 2020 07:45

Детям прикус исправляют коронками

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- Заметила, что сын постоянно кусает пищу на правую сторону. Говорит, так удобнее, - рассказывает 32-летняя Анна Руденко из Луцка. - Стоматолог обнаружил смещение челюсти. Назначил сделать снимки зубов. После этого составит план лечения.

- От воспаления уха или после удара у ребенка может идти смещение челюстных суставов, - рассказывает ортодонт из Львова Орыся Иванец, 27 лет. - Соответственно - нарушается прикус. На пораженном участке высота зубов постепенно уменьшается. Мышцы с этой стороны перенапрягаются, потому прикладывают больше усилий для смыкания челюстей. Это приводит к смещению центра и растяжению мышц с другой стороны. От постоянной неправильной нагрузки сустав в зоне поражения стирается.

Чтобы избежать дальнейшего разрушения сустава, врач советует устанавливать ортодонтические коронки.

- Детям с молочными зубами не можем поставить брекеты, - продолжает. - Чтобы восстановить высоту прикуса, рекомендуем ортодонтические коронки. Их можно применять с 3 лет. Главное, чтобы ребенок был контактный и позволил их установить. Преимущественно делаем это с 5 лет, редко - с 4. По специальной технике расслабляем нижнюю челюсть. Центр становится на место. Снимаем отпечатки с зубов - даем закусить восковые валики. Тогда смотрим, какую высоту на молочном зубе надо "достроить", чтобы ребенок смог правильно смыкать челюсть и нормально кусать.

Коронки изготавливают из пластмассы. Верхушки армируют, чтобы меньше изнашивались при перетирания пищи. Их моделируют в специальном аппарате по снятым отпечаткам. На зуб цементируют, как обычные у взрослых. Лечение коронками в среднем стоит 5,5 тыс. грн.

- Ортодонтические коронки разгружают сустав. К нему больше поступает кровь, лимфоотток и пораженные ткани восстанавливаются. У детей это происходит быстро. Благодаря стабилизации сустава, постоянный зуб растет на правильную высоту. Лечение коронками длится год-полтора. Может сочетаться с брекетами или пластиной, - добавляет Орыся Иванец.

Родителям стоит проверять прикус у детей после травмы уха, отита или ангины. Средняя линия лица, проходящая между бровями, должна совпадать с линией Купидона - ямкой над губами. Если есть смещение, нужно обследоваться у ортодонта. Почти каждый второй ребенок имеет стирание суставов из-за неправильного прикуса, по статистике последних лет.

Автор: Василина КОПЫТКО
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Дата
24
августа

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