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Депрессию лечат полгода

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— Живу "на автомате", — рассказывает 24-летняя Кристина Григорец из Днипра. — Ничего не интересует, все делаю через силу. Должно произойти нечто ужасное, чтобы появились хоть какие-то эмоции.

У женщины - депрессия - психическая болезнь.

— Днем постоянно хочу спать, ночью не могу уснуть, — продолжает. — Общаться с людьми стало невыносимо. Слушать кого-то неинтересно, сама говорить не хочу. Все время заставляю себя. Периодически нападает отчаяние. Просто сижу и плачу без причин. Бывает, от бессилия не могу встать с кровати. Жизнь — как на американских горках, только наоборот. Периоды полной апатии чередуются с полным отчаянием.

— Если человек в течение двух лет находится большую часть дня в подавленном состоянии — это хроническая депрессия или дистимия, — говорит врач-психиатр 39-летняя Татьяна Потапенко из Киева. — Недуг проще в лечении, чем большое депрессивное расстройство. Однако во время обострений симптомы становятся ярче.

Чаще всего дистимия возникает в детстве или в подростковом возрасте. Взрослый человек воспринимает свою депрессивность как черту характера, поэтому не обращается к врачу. Может развиваться как следствие недолеченной депрессии.

— При наличии дистимии человек старается вести уединенный образ жизни, избегает встреч с родными и близкими, — продолжает врач. — Постоянно подавленное настроение, страдает от неуверенности в себе, чувства неполноценности.

Характерны для хронической депрессии - потеря интереса к вещам, которые раньше интересовали, неспособность получать удовольствие от приятных занятий, сосредоточенность на негативных эмоциях и мыслях, ощущение безнадежности.

- Людям с дистимией будущее кажется беспросветным, настоящее-невыносимым. Они углубляются в размышления над прошлым, которое тоже видят пессимистично. Часто думают о смерти, самоубийстве.

Проявления дистимии: чрезмерная слезливость и постоянное чувство тревоги. Людям с таким диагнозом сложно сосредотачивать внимание на конкретном, тяжело вспоминать и запоминать. Они страдают от недостатка сил и энергии, имеют нарушения сна.

— Днем больные страдают от сонливости, ночью — от бессонницы. Часто имеют тягу к алкоголю или психотропным препаратам. Склонны раздражаться по пустякам, постоянно чувствуют приближение беды.

Больной дистимией не может принять даже самое простое решение.

— Избегает ответственности на всех уровнях — что одеть, что поесть. Чувствует себя беспомощным, ни на что не способным. На физиологическом уровне недуг проявляется общей слабостью. Могут беспокоить проблемы с пищеварением, головная боль, одышка, дискомфорт в области сердца, желудка, в мышцах. Спадает половая активность. Аппетит снижается или, наоборот, возникает склонность к перееданию.

Хроническую дистимию лечат антидепрессантами и психотерапией. Препараты подбирают индивидуально.

— Часто приходится перепробовать разные препараты, пока не найдется самая эффективная комбинация. Если подобрана удачно, улучшение наступит в течение первых недель. Но это не значит, что можно прекратить прием. Лечиться следует в течение четырех-девяти месяцев, иначе быстро произойдет рецидив.

При хронической депрессии психотерапия не поможет.

- Сеансы с психологом - это дополнение к медикаментозному лечению. Посещать их следует регулярно, даже здоровым. Лучший эффект дает, если сочетать индивидуальные занятия с групповыми.

При грамотном лечении болезнь исчезнет через шесть месяцев, у некоторых через год. Все зависит от индивидуальных особенностей и того, насколько тщательно человек соблюдает рекомендаций врача.

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
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