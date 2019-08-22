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Человек боится, что вдруг бросится под машину

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- После того, как в детстве сильно переболела, начали мучить мысли о смерти. Если даже слегка ударюсь, подолгу хожу с мыслью, что на том месте разовьется раковая опухоль, - говорит 22-летняя Ирина Грак из Николаева. - Не могу спокойно ездить на транспорте - все время кажется, что вот-вот будет авария.

Перед тем, как идти куда-то, Ирина Грак фотографирует на телефон все розетки, краны и плиту.

- Раньше с ума сходила от этого. Теперь научилась переключаться: только страшные мысли надвигаются, мысленно проговариваю, что все будут живы и здоровы. На ночь всегда молюсь. Это для меня гарантия, что я и моя семья будем в безопасности.

- Такие симптомы свидетельствуют о неврозе навязчивых состояний или обсессивно-компульсивном расстройстве, - рассказывает психиатр 56-летняя Ольга Щербаковская из Киева. - Это психическое нарушение, при котором у человека возникают навязчивые тревожные мысли. Больной хочет их подавить, но не может. Чаще всего, уходя из дома, сомневаются: закрыта ли дверь, выключены ли свет, газ и вода.

Человек с ОКР может постоянно думать, что способен нанести кому серьезный ущерб - убить кого-то, стать причиной пожара, ДТП. Страх бывает направлен и на себя.

- Например, стоя рядом с оживленной дорогой, человек может бояться, что вдруг бросится под машину. Когда стоит на высоте, боится спрыгнуть вниз. При этом к самоубийству может относиться с осуждением.

У многих навязчивые мысли связаны со страхом испачкаться, заболеть неизлечимой болезнью или умереть. Человек не в силах преодолеть тревожные мысли и отказаться от навязчивых действий. Он осознает, что это мешает ему вести привычный образ жизни. Понимает, что навязчивые мысли ему чужды, а движения бессмысленны, но не может с ними справиться.

- Больной может придумывать целые ритуалы. К примеру, заставляют себя считать деревья на обочинах или количество автомобилей определенного цвета, проезжающих по дороге. Включают и выключают свет в определенном ритме, открывают двери, дергая за ручку конкретное количество раз, ко сну готовятся по четкому алгоритму, педантично сортируют вещи. Отказаться от ритуалов человек с ОКР не может. Он убежден: только лишь прекратит их делать - произойдет что-то страшное. Все это может привести к паническим атакам и депрессии.

Наиболее склонны к ОКР - люди до 30 лет. Пусковым крючком становится стресс или психотравма.

- Симптомы невроза могут длиться годами. Иногда с возрастом сами исчезают. Проявляются периодически: то обостряются, то снова угасают. Могут и непрерывно прогрессировать. При этом симптомы будут усиливаться, появляться новые страхи и ритуалы.

Если ОКР не лечить, человек не сможет работать и нормально жить. Часто из-за неспособности побороть это состояние больной начинает употреблять алкоголь или психотропные препараты.

- Избавиться от невроза навязчивых состояний можно. Обычно лечение амбулаторное. Госпитализация нужна только в тяжелых случаях. Врач назначает транквилизаторы, антидепрессанты, нейролептики, успокоительные.

При ОКР рекомендованы также сеансы психотерапии. Благодаря ей удается понять корень проблемы, научиться контролировать симптомы и управлять страхами.

- При необходимости психотерапевт может посещать вместе с пациентом те места, которые провоцируют обострение симптомов. К примеру, сопровождать его в общественном транспорте. При этом учит пациента, как овладевать эмоциями и движениями в ситуациях, которые способствуют новому приступу.

Если у человека легкая форма невроза, ограничиться можно психотерапией или медикаментозным лечением. В более сложных случаях рекомендуется применять все в комплексе.

Автор: Алена ДРЫГВАЛЬ
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Дата
26
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